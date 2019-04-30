Двадцать миллиардов рублей из федеральной казны намерены потратить в ближайшие пять лет, чтобы обеспечить жителей сибирских регионов нормальной питьевой водой. Эту сумму чиновники называют беспрецедентной - до сих пор в Сибири латали водопроводы и бурили скважины без заметной федеральной поддержки, и финансирование региональных программ год от года сокращалось.

Результат хронического дефицита средств - в пластиковой бутылке, которую показывает мне первый заместитель главы Ордынского района Новосибирской области Юрий Краус. Воду он набрал в одной из скважин. Едва выплеснувшись из-под земли, эта жидкость - по крайней мере, с виду - не вызывает никаких подозрений: чис-тая и прозрачная. Но через несколько часов она рыжеет от недопустимо высокого содержания железа, а позже эта "ржавчина" выпадает в лохматый осадок на дно. Превышает допустимые значения и содержание марганца. Вкус и запах - соответствующие.

В большинстве сельских районов области ситуация ничуть не лучше - Новосибирская область отстает от других российских регионов по "питьевому" показателю. По данным Роспотребнадзора, в 2018 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в среднем по России составляла 91,4 процента, а в Новосибирской области - 86,6. Причины известны. Первая - воду нужно очищать от примесей, а современное оборудование для этого есть далеко не везде. Вторая - фактор, который специалисты Роспотребнадзора называют "вторичным загрязнением": в сельс-ких населенных пунктах водопроводные трубы (там, где они есть) не меняли по 30-40 лет, и ничего хорошего они воде не добавляют.

До сих пор проблему в области пытались решать точечно - и некоторые точки, надо сказать, превращались в очень болезненные нарывы. "Куйбышевская насосная станция", - произнеси эти слова, и половина жителей региона скривится в грустной усмешке. Эту станцию должны были сдать в эксплуатацию еще в 2007 году, а закончили реконструкцию только в 2019-м, спустя 12 лет.

Как говорится, много воды утекло, и не только воды: за эти годы в объект вложили, по некоторым оценкам, полмиллиарда рублей из средств регионального бюджета. При этом более 20 миллионов "растворились", несколько ответственных лиц попало на скамью подсудимых и получило сроки - правда, условные. В возможностях же насосно-фильтровальной станции качественно очищать воду из реки Оми, куда текут городские стоки, жители Куйбышева сомневаются и сейчас. Кстати, как припомнил в беседе с корреспондентом "РГ" депутат областного заксобрания Вадим Агеенко, еще до начала проектирования этого печально известного объекта специалисты предлагали протянуть водопроводные трубы от расположенного в 30-40 километрах источника. Но это сочли нерациональным, и насосная станция более десяти лет исправно качала деньги из бюджета, при этом ни капли не улучшив качество жизни горожан.

О чем говорит этот опыт? О том, что к недофинансированию, негативно влияющему на качество воды, нужно добавить еще и неэффективное использование средств. Его надеются свести к минимуму: 25 апреля этого года, проводя межрегиональное совещание по вопросам реализации программы "Чистая вода", полпред президента России в СФО Сергей Меняйло предупредил чиновников о персональной ответственности за каждый федеральный рубль. Время, когда можно было плевать на (и в) сельские колодцы, закончилось: за бюджетными миллиардами стоит поручение президента, который поставил задачу - довести долю населения, обеспеченного безопасной водой, до 99 процентов. 1 мая 2019-го истекает срок инвентаризации объектов водоснабжения - эти данные все регионы должны были внести в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ". Кто не успел - тот денег из федерального бюджета может и не получить. Из сибирских регионов не справились с этой работой, как было сказано на совещании в полпредстве, только Красноярский край и Тува.

Из 20 миллиардов рублей, которые федеральное правительство выделит на проект "Чистая вода" сибирским регионам, Новосибирская область рассчитывает на три с небольшим. Если поделить поровну на 30 муниципальных районов, получается, по сто миллионов на шесть лет. Софинансирование из областного бюджета, по словам замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Андрея Михайлова, предусмотрено достаточно скромное - 125 миллионов рублей из бюджета региона и 12,5 - из бюджетов муниципальных образований. При этом один магистральный водовод диаметром 500 миллиметров и длиной 6,67 километра, который намерены построить в этом году в городе Оби, обойдется бюджету в 104 миллиона рублей.

Таким образом, чтобы кардинально решить проблему, по мнению депутата Вадима Агеенко, сумму надо увеличить раз в пять - вкладывай в водосети и очистные сооружения области по три миллиарда каждый год, и чистой воды будет хоть залейся. А пока, в условиях ограниченного финансирования, приходится расставлять приоритеты. В качестве одного из них минстрой РФ определил малые города - далеко заглядывать не стали. В Новосибирской области в 2020-2024 годах планируют построить и реконструировать объекты централизованного водоснабжения в 12 райцентрах: Венгерово, Барабинске, Коченево, Краснозерском, Кыштовке, Карасуке, Маслянино, Ордынском, Сузуне, Татарске, Тогучине, Усть-Тарке.

"А разве у вас нет централизованного водоснабжения?", - спрашиваю у замглавы Ордынского района Юрия Крауса. Ответ несколько ошарашивает. Водопровод-то есть, но летом, когда народ поливает питьевой водой огороды, ее на всех не хватает. "Огороды?", - переспрашиваю недоверчиво. Мне кажется, будь на моем месте житель какой-нибудь европейской страны, он упал бы со стула. Говорим о дефиците качественной воды, а ее льют на грядки. "А кто же это запретит?", - не понимает моего удивления Юрий Краус. Действительно, тариф на воду - 25 рублей за кубометр, то есть за тонну. Вполне подъемно для владельцев огородов.

К счастью, работы будут проводить не только для того, чтобы хватало на полив. Речь идет об установке в Ордынске двух дополнительных резервуаров, каждый по тысяче кубометров, и оснащении их современной системой очистки. Так что во главе угла - все-таки не количество, а качество воды. За него борются и в других населенных пунктах района: за последние три года в восьми из 21 установили павильоны питьевой воды. Это скважина, оснащенная системой очистки. Производительность, по словам Юрия Крауса, - один кубометр воды в час. Вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. Набрать ее, как ни удивительно в наше-то время, можно бесплатно. Поэтому услуга пользуется популярностью.

- Со всего района ездят сюда, - рассказывает Сергей Филиков, бригадир управления ЖКХ Петровского сельсовета. - И даже с Чулыма приезжают, заливают бочки литров на 400 и увозят. Бесплатно! Сам поражаюсь. Мы электричество тут жжем, реагенты опять же... А в магазине "Чистая вода" по 55 рублей за пять литров.

Благодаря Сергею Филикову павильон питьевой воды в поселке Петровский - в идеальном состоянии. Бригадир присматривает за ним безо всякой дополнительной оплаты. Говорит, что в других селах, бывало, такие павильоны быстро оставались без дверей, а население, соответственно, без воды: "Не знаю, почему. То ли народ там похуже нашего..." В Петровском живет более тысячи человек, но подключиться к скважине, установить счетчик и платить за чистую воду по тарифу не изъявил желания никто. Так будет и в других деревнях, знает по опыту Юрий Краус. "Продавать воду" - здесь это по-прежнему считают шуткой.

Павильоны содержат на средства муниципального предприятия и бюджета, но, несмотря на очевидные убытки, отказываться от них в районе не намерены. В этом году они появятся в деревне Поперечное и селах Кирза и Пушкарево. В последнем, где около 300 жителей, пока есть только колодцы, воду из которых пить опасно для здоровья. И нет резервуара для пожарной машины - скважина решит и эту проблему. Стоимость каждой скважины с оборудованием для очистки воды - около 7,5 миллиона рублей.

Между тем

В Сибирском федеральном округе изношенность водосетей составляет в среднем 80 процентов. Из потребляемых в год двух миллиардов кубометров воды очищается до нормативных показателей только 56 процентов. Наибольшее беспокойство у властей вызывает ситуация в Омской области, где 40 процентов проб питьевой воды не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а в 169 населенных пунктах пользуются привозной водой. Остро стоит проблема заброшенных скважин: в Новосибирской области их около 1 350, в Томской - около 1 000.