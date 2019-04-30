Несколько лет назад в кузбасском городе Тайге возникли серьезные проблемы: резко ухудшилось качество воды в системе центрального водоснабжения. Прежде всего из-за многократного превышения содержания марганца. В городе не раз приходилось вводить режим ЧС с организацией доставки питьевой воды в микрорайоны. Исследования, проведенные экспертами, показали, что загрязнение воды марганцем носит природный характер - связано с грунтовыми водами и заболоченностью территории. Кроме того, канализационный коллектор был построен еще в советское время, что тоже качества воде не добавляет.

Ситуация в Тайге на контроле у губернатора. В городе реализуется проект реконструкции очистных сооружений. Этим занимается кемеровское предприятие, половина работ выполнена, до нояб-ря нынешнего года реконструкцию предполагается завершить. Населению уже подают качественную воду. Также предусмотрена возможность подготовки и бурения дополнительных скважин, чтобы максимально избавиться от марганца, который появляется в определенный период. Надеюсь, что до конца года проблема с водой в Тайге будет решена.

К слову, в 2019 году по федеральной программе "Чистая вода" Кузбассу из федерального бюджета выделен небольшой объем средств - около десяти миллионов рублей. Сейчас идут переговоры, в результате которых в 2020-м финансирование, надеюсь, увеличится в десятки раз. Пока же в дополнение к федеральной программе реализуется областная - в объеме около 150 миллионов рублей. Но это, увы, капля в море. Мы знаем все проблемные точки, затраты подсчитаны: чтобы привести в соответствие сети, реконструировать их, по предварительным подсчетам региону требуется не менее 8,8 миллиарда рублей.

Особое внимание к этим вопросам мы собираемся привлечь на Водном конгрессе, который пройдет в 2020 году в Новокузнецке с участием представителей отраслевого федерального министерства и всех заинтересованных структур. Дело в том, что в России есть программа "Чистая вода", но нет программы водоочистки. А в Кузбассе с этим очень большие проблемы во многих муниципалитетах, особенно сельских. Надеемся, что нас услышат, и в стране появится программа очистки сточных вод. Потому что только на областные деньги эту задачу не решить.