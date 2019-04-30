В Барнауле ребенка зажало в дверях троллейбуса

В Барнауле следственные органы начали проверку ЧП в троллейбусе: ребенка зажало в дверях, в результате он получил травму спины.

- Инцидент в троллейбусе произошел накануне, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Мать пострадавшего мальчика опубликовала в социальных сетях сообщение, что водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту №7, зажал дверьми ее ребенка. В результате у несовершеннолетнего диагностировали ушиб позвоночника и гематому. По данному сообщению сейчас проводится доследственная проверка.

Людмила Рязанцева отметила, что возраст ребенка пока не установлен.

- Следователи сейчас связываются с матерью пострадавшего. Также предстоит установить личность водителя, который управлял троллейбусом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении дела, - подчеркнула она.