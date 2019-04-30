В Новосибирской области детально проработают проекты "Академгородок 2.0"

Четыре проекта общей стоимостью восемь миллиардов рублей, которые планируется реализовать в рамках развития Новосибирского научного центра (ННЦ) "Академгородок 2.0", поступили на рассмотрение регионального министерства науки и инновационной политики. Об этом шла речь на первом заседании координационного совета по вопросам развития ННЦ под руководством губернатора Андрея Травникова.

В ближайшее время специалисты рассмотрят еще 22 проекта. Всего в текущем году в рамках дорожной карты развития ННЦ запланировано 57 мероприятий. Андрей Травников особо отметил, что крупным научным проектам ННЦ необходима серьезная проработка.

По словам главы региона, сейчас наступил этап, когда необходимо кропотливо проработать документальное обоснование каждого отдельного проекта для получения федерального финансирования.

В настоящее время успешными названы проекты создания Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и Центра генетических технологий. Андрей Травников подчеркнул, что они реализуются с опережением по проведению некоторых процедур. Так, для размещения СКИФ в наукограде Кольцово уже выделен земельный участок площадью 24 гектара.

Координационный совет по вопросам развития ННЦ объединяет представителей органов власти всех уровней, научных и образовательных организаций, инновационных компаний. Глава региона считает, что он должен стать эффективной площадкой для оперативных решений, связанных с проектом "Академгородок 2.0".

Справка

План развития ННЦ, подготовленный по поручению президента РФ, включает 98 проектов по строительству и модернизации научной, инновационной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.