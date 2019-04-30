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30.04.2019 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске ураган сорвал крыши и повалил десятки деревьев

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На Новосибирск во вторник днем обрушилась гроза, которая сопровождалась сильным ветром, ливнем и молнией. При этом термометр показывал плюс 20 градусов.
Фото: iStock
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"Из-за погодного ненастья над мегаполисом поднялось облако пыли, а на улицах случился ряд ЧП", - говорится в сообщении Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54". На причале Речного вокзала металлическая конструкция накрыла сразу три автомобиля. На улице Большевистской, у Бугринского моста, ветер снес автобусную остановку. Информации о пострадавших нет. На Бердском шоссе проезжая часть в сторону области усыпана ветками деревьев, из-за чего затруднен проезд. А на улице Дунайской в Октябрьском районе отлетевшая крыша цветочного магазина приземлилась на припаркованный автомобиль, серьезно повредив кузов.

На пересечении улицы Бориса Богаткова и Есенина на тротуар упал светофор, чудом не задев пешеходов. Падали металлические конструкции и деревья и в других районах Новосибирска.

Соцсети пестрят тревожными сообщениями: на улице Петухова дерево упало на машину, в которой находился человек. "Пострадал, но жив", - отметили очевидцы. Около торгового центра "Сан Сити" ветром перевернуло ларек. А молния попала в здание по адресу Есенина, 9б.

Новосибирцы успели снять на видео, как ураган легко срывает часть крыши с пятиэтажки в Октябрьском районе.

Управление МЧС по Новосибирской области предупреждает, что 1 мая также ожидаются порывы ветра до 23 м/с, резкое похолодание - с плюс 20 до минус двух ночью. Возможны осадки в виде снега.

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