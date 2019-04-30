Двадцатого февраля этого года президент Владимир Путин поручил минстрою РФ внести изменения в национальный проект "Экология". Цель - повысить обеспеченность всего населения России чистой водой до уровня городского населения, то есть до 99 процентов. Сейчас совместно с регионами мы определяем, что для этого необходимо сделать и сколько составит дополнительное финансирование. Думаю, в середине года будем готовы представить правительству обоснованные расчеты.

К 1 августа 2019-го в субъектах федерации должны быть утверждены региональные адресные программы обеспечения населения качественной питьевой водой, их необходимо представить на согласование в минстрой РФ. Эта дата прописана в соглашениях на предоставление финансовой поддержки, которые заключены с регионами. Если к 1 августа региональная адресная программа на 2019-2024 годы, в которой должны быть указаны все запланированные объекты финансирования, останется неутвержденной, есть риск того, что минстрой расторгнет соглашение с регионом, и трехлетний лимит финансирования может быть распределен между другими субъектами федерации.

В рамках проекта "Чистая вода" строительство некоторых объектов водоснабжения в регионах запланировано начать уже в 2019 году. На этот период предусмотрен небольшой объем финансирования - чуть менее трех процентов от общего объема программы, так как готовность к ее реализации в субъектах федерации невысока.

Низкое качество подготовки проектно-сметной документации мы отмечаем в Красноярском крае. Там планируют в 2019 году начать реконструкцию водовода в Канске и строительство кольцевого водовода в Минусинске. Ни по тому, ни по другому объекту документация не утверждена. Если в ближайшее время ситуация не изменится, минстрой РФ будет вынужден отказать региону в софинансировании.

Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с Роспотребнадзором и Фондом содействия реформированию ЖКХ работает над справочником перспективных технологий водоподготовки. Он должен быть утвержден в июне 2019 года, и в него войдет достаточно много технологических решений, которые смогут использовать в регионах. Минстрой РФ будет рассматривать финансирование только тех проектных решений, которые включены в справочник. На это стоит обратить особое внимание при формировании технических заданий на проведение изыскательских работ.