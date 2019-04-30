В Томске разработали первое отечественное ПО, независимое от Windows

Специалисты Томского государственного университета готовы презентовать уникальное для России программное обеспечение, работающее независимо от Windows.

Как передает ТАСС, комплекс в первую очередь может быть использован на предприятиях, где одной из первостепенных задач является кибербезопасность. Речь идет о стратегически важных объектах, например, в сфере атомной и химической промышленности, нефтепереработки, теплоэнергетики и других.

Импортозамещающее программное обеспечение было создано при поддержке федерального правительства. На разработку ушло более 300 миллионов рублей, половина из которых были предоставлены в качестве государственных субсидий, а вторая часть - собственные средства частной компании, работающей в сотрудничестве с томским вузом.

По словам руководителя проекта от университета, директора института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александра Замятина, программный комплекс рассчитан на создание автоматизированных систем регулирования высокотехнологичным производством. Функционирует он под управлением Unix-подобных операционных систем и позволяет собирать, обрабатывать и хранить производственные и технологические данные, а также решать задачи планирования, распределения и контроля процессов в режиме реального времени.

Ряд презентаций продукта намечены на ближайшее время, комплекс уже прошел все необходимые испытания и готов к внедрению. Отмечается, что цифровизация производств стала для России стратегической задачей. На ее решение направлена реализация национального проекта "Цифровая экономика". Помимо прочего, эта программа нацелена на применение преимущественно отечественного программного обеспечения в структурах госорганов, местного самоуправления и различных организаций.