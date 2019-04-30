В Карачаево-Черкесии суд едва не оштрафовал индивидуального предпринимателя по иску заказчика, который посчитал поставленный ему товар некачественным. При этом в акте приема-передачи и товарной накладной не содержалось никаких отметок о несоответствии продукции требованиям госконтракта.

Речь шла об офисной бумаге. Абсурдность ситуации заключается в том, что ко времени судебного разбирательства уже прошел год с момента выполнения контракта и бумага оказалась вся использована. Конечно, с одной стороны, размер штрафа, который требовал выплатить заказчик, был не так чтобы велик - 15 тысяч рублей, с другой - у малых предпринимателей каждая копейка на счету.

Поставщик решил обратиться за помощью к республиканскому бизнес-омбудсмену, который в своем отзыве на исковое заявление указал, что доказательством качества товара могут служить только экспертиза или лабораторные исследования. Поскольку истец экспертизу при приемке товара не проводил, претензий никаких не предъявил, подписав все соответствующие документы и оплатив поставку в полном объеме, требование о взыскании штрафа является незаконным. А в связи с использованием всей партии проведение такого анализа уже невозможно. В итоге суд признал незаконным требование госзаказчика о выплате штрафа.

Не менее интересная история произошла в Кабардино-Балкарии. Здесь к местному бизнес-омбудсмену обратилась компания из Екатеринбурга, которая поставила медицинское оборудование одной из больниц, подведомственных минздраву КБР. Однако лечебное учреждение не заплатило поставщику всей суммы по контракту, долг составил почти 400 тысяч рублей. Примечательно, что заказчик, признав задолженность, сам предложил исполнителю идти с иском в суд. Было принято решение подключить к рассмотрению жалобы прокуратуру региона. В результате выяснилось, что чиновники минздрава просто своевременно не выполнили заявку подведомственной структуры. В итоге после проверки прокуратуры подрядчику деньги все же выплатили в полном объеме.

Как признают региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей, у бизнесменов, участвующих в госзакупках, большая проблема с тем, что муниципальные и государственные заказчики расторгают договоры в одностороннем порядке, используя формальные поводы и в нарушение правил 44-ФЗ. Либо предпринимателям не платят за поставку товаров и выполнение услуг, из-за чего участники госзакупок попадают в тяжелое финансовое положение, и все может закончиться банкротством. А если и не банкротством, то попаданием в Реестр недобросовестных поставщиков, и тогда в течение двух лет они вообще не могут участвовать в торгах. Введение в закон о контрактной системе жестких сроков оплаты заказчики легко обходят, попросту уклоняясь от подписания актов выполненных работ. В это время предприниматель не может расплатиться по кредитам, рассчитаться с налоговой службой, выдать сотрудникам заработную плату, что может привести к возбуждению уголовного дела.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов, ранее четыре года проработавший председателем регионального комитета по государственным закупкам, рассказал корреспонденту "РГ", что в 2018 году, согласно информации с единого сайта zakupki.gov.ru, заказчики республики разместили тендеры на 26 миллиардов рублей. При этом были расторгнуты контракты на 596 миллионов.

- Проблема задержки оплаты заключенных договоров существует. В этой ситуации предприниматель фактически финансирует государство, и еще проценты по банковским кредитам платит. Поставщик, конечно, подает иск в суд, но даже если он его выиграет, кто возместит потери, связанные с затяжкой сроков? - сетует Далгатов.

В Дагестане есть и свои абсурдные случаи с гозакупками. Вот один из них. Предприниматель выиграл тендер на поставку медицинских препаратов. В условиях контракта было прописано, что больница станет забирать лекарства по мере необходимости.

- Проходит время, товар не берут. Мы проанализировали закупки медучреждения и выяснили, что оно провело еще один аукцион с такой же номенклатурой и получило лекарства по нему. Только после нашего вмешательства заказчик выкупил весь товар, - рассказал Далгатов.

Всего в 2018 году уполномоченному поступило пять обращений от бизнесменов, касающихся нарушения договорных обязательств. Вроде бы немного. Но на самом деле, как считает Далгатов, поставщики просто не хотят портить отношения с заказчиками, боясь, что в следующий раз вовсе останутся без контрактов, поэтому особо и не жалуются.

В дагестанском УФАС, в свою очередь, сообщили, что позицию ведомства по расторжению контрактов и включению компаний в реестр недобросовестных поставщиков уже высказали представители центрального аппарата ведомства. Суть ее в том, что, если реальных оснований для расторжения договора нет, исполнитель в черный список не попадет. Заказчик же, принявший решение об одностороннем прекращении обязательств в нарушение закона, может быть наказан в административном порядке.

- Мы не ведем статистику на этот счет. Если поступают заявления о включении в реестр недобросовестных поставщиков, они рассматриваются. Если есть основания, предпринимателей в него вносят, если нет, делается отказ. Отслеживать причины включения в реестр мы не имеем права. Если поставщик считает, что его внесли в реестр необоснованно, он может обратиться к УФАС и в судебном порядке отстоять свои права, - добавили в пресс-службе ведомства.

Комментарий

Павле Мрвалевич, сопредседатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Опора России":

- На Ставрополье случаи, когда предприниматели остаются без положенной платы за проделанную работу, периодически встречаются. Особенно если контракт получают компании или ИП, которые, скажем так, по мнению властей, не должны были выиграть тендер. Но прокуратура и ФАС, вмешавшись в эту проблему, меняют ситуацию к лучшему, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Муниципальные или государственные контракты - это крупные суммы, что привлекательно для бизнеса. Но также это означает, что, отстаивая свои интересы в суде, нужно быть готовым к большим издержкам, которые лягут на плечи предпринимателей. К тому же судебная система тяготеет к тому, что государство всегда право. В судах часто стараются помочь муниципалитету, подсказывают, как поступить, хотя должны стоять на стороне закона. Поэтому бизнесменам в таких спорах всегда сложнее, особенно малым и средним предпринимателям, у которых по определению нет юриста в штате.

Согласно 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" информация о торгах должна публиковаться в государственной системе на три года вперед. Также на основании имеющегося бюджета госструктуры должен составляться план-график на год с суммами и четкими сроками, когда состоится тендер. Поэтому, когда говорят, что денег на оплату заказа нет, у меня возникает вопрос: не является ли это способом устранения с рынка закупщика, который выиграл вопреки желанию властей?

Был случай, когда в Ставропольском крае получила контракт компания из Татарстана. Она поставила оборудование, и она же отвечала за обслуживание. Нужно было заменить лампочку на панели приборов, и человек летел из Татарстана, чтобы это сделать, хотя сама лампочка лежала у заказчика в ящике. Он, видимо, хотел расторгнуть договор на основании того, что подрядчик не осуществляет сервис после исполнения заказа. Поэтому в контрактах, конечно, больше защищено государство, а не бизнес.