Новости

Сильвио Берлускони госпитализирован 12:19
Кофеин помог повысить производительность солнечных элементов 12:16
В Нижегородской области осудили массажистку, сломавшую шею ребенку 12:15
В Москве прогнозируют дачные пробки 12:13
На параде Победы покажут "невидимую" военную Lada 4x4 12:03
Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета 12:01
МИД России: Москва и Минск выстраивают конструктивный диалог 12:00
В Петербурге откроют службу для помощи по поиску достопримечательностей 11:58
Экс-министра Ингушетии будут судить за нецелевое использование миллиарда 11:58
На Кубани директора вуза обвинили в многомиллионных взятках 11:57
Названа дата запуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году 11:55
В Петербурге похоронят создателя Ярославского театрального института 11:44
Беларусь в 2018 году поставила в Дубну наукоемкой продукции на 2 млн долларов 11:30
ИСУ-122 и грузовик "Студебеккер" покажут на параде в Верхней Пышме 11:27
Астраханские приставы составили портрет должника 11:27
Петербуржцам покажут декорации к легендарным советским фильмам 11:23
После ДТП с автобусом под Орлом завели второе дело 11:15
В Южно-Сахалинске загорелись 30 дачных домов 11:03
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в Матросскую тишину 11:01
В вологодском лесу обнаружили человеческий череп 11:00
В Архангельской области девочку насмерть придавило бревнами 10:55
Стартовали перевозки по "единому" билету в Крым 10:55
На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков 10:50
Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400 10:47
Красноярские врачи оживили "ледяного человека" 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-министра Ингушетии будут судить за нецелевое использование миллиарда

Текст: Александр Гавриленко

Зампрокурора Ингушетии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра труда, занятости и социального развития региона. Экс-чиновника обвиняют в нецелевом использовании более одного миллиарда рублей бюджетных средств, сообщили в прокуратуре республики.

В Петербурге продлили арест экс-чиновнику Ростехнадзора

По версии следствия, в 2017-2018 годах из федерального бюджета в Ингушетию поступило более 1,2 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на выплаты некоторым категориям льготникам. В частности, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также федеральным льготникам из числа ветеранов и инвалидов.

Однако более миллиарда из этих денег чиновник направил не по целевому назначению, а на субсидии местным льготникам по оплате ЖКХ. По закону эти субсидии должны выплачиваться из республиканского бюджета.

Дело по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Ингушетии. Если вина экс-чиновника подтвердится, ему грозит до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы новые профессии на рынке труда в России
Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Пушков прокомментировал высказывание Порошенко о "сказочной Украине"
Двое моряков скончались на судне "Василий Головнин" по пути в ЮАР