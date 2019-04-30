Экс-министра Ингушетии будут судить за нецелевое использование миллиарда

Зампрокурора Ингушетии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра труда, занятости и социального развития региона. Экс-чиновника обвиняют в нецелевом использовании более одного миллиарда рублей бюджетных средств, сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, в 2017-2018 годах из федерального бюджета в Ингушетию поступило более 1,2 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на выплаты некоторым категориям льготникам. В частности, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также федеральным льготникам из числа ветеранов и инвалидов.

Однако более миллиарда из этих денег чиновник направил не по целевому назначению, а на субсидии местным льготникам по оплате ЖКХ. По закону эти субсидии должны выплачиваться из республиканского бюджета.

Дело по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Ингушетии. Если вина экс-чиновника подтвердится, ему грозит до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех.