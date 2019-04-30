На прилавках российских магазинов воды известной марки "Славяновская" в десять раз больше, чем добывается из одноименного месторождения. Такие данные привели в АО "Кавминкурортресурсы", которое является крупнейшим недропользователем в регионе КМВ.

По данным недропользователя, девять из десяти бутылок "Славяновской" на прилавках магазинов - фальсификат. Фото: Владимир Аносов/РГ

Ранее уже удалось очистить рынок минералки от контрафактных "Ессентуков". Под этой раскрученной маркой продавали в год 182 миллиона литров воды, хотя ее возможный дебит из скважин составлял всего около 109 миллионов литров. Недропользователь обратился в Роспатент. После множества судебных разбирательств свидетельства о наименовании места происхождения товара "Ессентуки N 4" и "Ессентуки N 17" отозвали у всех заводов, которые не имеют доступа к Ессентукскому месторождению.

- Что же касается "Славяновской", объем ее реализации также значительно превышает фактический объем добычи. Разрешенный дебит скважины N 69-бис составляет примерно 600 кубометров в сутки, при этом добывается около 300, которые направляются в санатории и промышленный розлив, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель АО "Кавминкурортресурсы" Евгений Левицкий. - Когда будет подтверждено, что недобросовестные производители разливают непонятную жидкость в бутылки с этикеткой "Славяновская", обратимся во все контролирующие органы. Соответствующими исследованиями сейчас занимается Испытательный центр "КМКР". Пока на данный момент мы говорим, скорее, о наличии фальсифицированной продукции - той, чье качество не соответствует ГОСТу. До заявлений в суд дело пока не дошло, однако у нас есть основания полагать, что некоторые компании ведут незаконную коммерческую деятельность, производя фальсифицированную "Славяновскую".

Чтобы отличить подделку от оригинала, эксперты советуют внимательно читать контрэтикетку, где должно быть указано, на каком месторождении добыта вода. Если вода носит название "Славяновская", значит, она должна добываться в границах Железноводского месторождения из скважины N 69-бис, указанной в ГОСТ. В противном случае в руках - контрафакт.

Некоторые производители бутилированной минеральной воды считают, что фальсификат на рынке не только наносит финансовый ущерб добросовестным компаниям, но и подрывает имидж региона.

- Любое нелегальное производство наносит ущерб правообладателю. Мы серьезно страдаем от действий фальсификаторов, которые продают свою продукцию под видом известных марок Северного Кавказа, - поясняет гендиректор ООО "Холдинг Аква" Сергей Лобанов.

Для компании особо остро стоит вопрос с "Ессентуками", которые на сегодняшний день являются, пожалуй, одной из самых подделываемых отечественных марок минеральной воды. Однако не менее проблематична и ситуация со "Славяновской".

- Нужно понимать, что ущерб наносится не только нам как легальному поставщику, но и недропользователю, государству и, конечно, потребителю, которого просто обманывают, - добавил Лобанов.

Если бы вся минеральная вода в магазинах, которая продается под этикеткой "Славяновская", добывалась в источнике, то месторождение бы давно истощилось, заявляет профессор кафедры гидрогеологии Российского государственного геологоразведочного университета Александр Лисенков.

- Большая часть месторождений находится в частных либо корпоративных руках. Если нарушены объемы добычи, то происходит изменение состава, поэтому вода не будет соответствовать заявленным характеристикам. И, что самое неприятное, пострадают и соседние месторождения. На Северном Кавказе они все между собой связаны, так как здесь имеет место блоковое геологическое строение. Нагрузку несет весь регион.

К слову, разрешенные объемы добычи устанавливаются без участия бизнеса, так как в противном случае, считает Лисенков, некоторые месторождения могли бы быть безвозвратно утеряны:

- Объемы определяются в процессе оценки запасов. Через какое-то время необходимо проводить переоценку. Все данные утверждаются государственной комиссией по запасам. После этого минприроды РФ устанавливает объем.

По оценкам экспертов, от 60 до 80 процентов минеральной воды в торговых сетях России - подделка. Чтобы остановить распространение контрафакта, законодатели предлагают маркировать бутылки и регистрировать их в единой информационной системе. Эту инициативу поддерживает и Федеральная налоговая служба, где полагают, что так удастся избавить рынок от подделок, а казна получит дополнительный доход.

- Необходимо провести анализ объемов производства минеральной воды. Было бы здорово ввести маркировку, - считает глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. - После того как появилось обязательное чипирование шуб и меховых изделий, мы видим, что годовой оборот этой продукции на самом деле в 10 раз выше прошлогодних показателей. .

Тем временем

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что в 2019 году специалисты этой организации проверят качество продаваемой в магазинах минеральной воды:

- Мы уже проводили веерное исследование данной продукции и продолжим работу, так как эта категория товаров по-настоящему чувствительна для потребителя. Планируем провести исследование и минеральной лечебной воды - "Ессентуки" и "Нарзан", а также остальных марок, которые присутствуют у нас на рынке, в том числе импортных.

Цифра

21 предприятие региона КМВ имеет контракты на поставку минеральной воды из скважины N 69-бис Железноводского месторождения. Это заводы по розливу и санаторно-курортные учреждения.