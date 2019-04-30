Трассу "Кавказ" перекрыли из-за пожара на рынке под Пятигорском

Движение на федеральной трассе "Кавказ" временно ограничено из-за крупного пожара в торговых павильонах в поселке Горячеводске недалеко от Пятигорска. Об этом во вторник сообщили "РГ" в ставропольском краевом управлении ГИБДД.

- Сегодня 30 апреля 2019 года около 9.00 сотрудники ГИБДД вынуждены были ограничить движение транспорта и пешеходов на 374 километре автодороги ФАД Кавказ вблизи города Пятигорска по причине возгорания одного из строений, находящихся в придорожной полосе, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что объехать место ЧП можно через Пятигорск или по дороге Р 217.

Напомним, крупный пожар на площади в 2,4 тысячи квадратных метров вспыхнул на территории павильонов возле рынка. Источником возгорания стал магазин автомасел. В ГУ МЧС по Ставропольскому краю заявляют, что пожар уже локализован. Отмечается, что пострадавших и погибших нет