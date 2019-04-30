В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход

В Чечне зафиксировали рекорд России по количеству участников в конном походе - более 1200 всадников.

Об этом журналистам по окончанию похода сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, чьи слова приводит РИА Новости.

- Самый массовый конный строевой поход в национальной одежде в мире с результатом 1204 всадника объявляю официально зафиксированным, - отметил он.

Конный переход под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова состоялся сегодня. Его маршрут проходил по Терскому хребту. Большинство всадников, которые приняли участие в этом мероприятии, были одеты в национальные чеченские костюмы.