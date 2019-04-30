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30.04.2019 18:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чечне зафиксировали рекорд России по количеству участников в конном походе - более 1200 всадников.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
В Чечне 5-летний мальчик отжался на брусьях рекордные 330 раз

Об этом журналистам по окончанию похода сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, чьи слова приводит РИА Новости.

- Самый массовый конный строевой поход в национальной одежде в мире с результатом 1204 всадника объявляю официально зафиксированным, - отметил он.

Конный переход под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова состоялся сегодня. Его маршрут проходил по Терскому хребту. Большинство всадников, которые приняли участие в этом мероприятии, были одеты в национальные чеченские костюмы.

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ПРЕДСТАВИТЕЛИ КНИГИ РЕКОРДОВ РОССИИ БУДУТ ФИКСИРОВАТЬ МИРОВОЙ РЕКОРД НА МАСШТАБНОМ КОННОМ ПОХОДЕ. Как сообщил главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко в интервью телеканалу "Грозный", особенность этого конного мероприятия заключается в том, что участники одеты в национальную одежду. "Обычно на чемпионатах по конному спорту всадники одеты в спортивную одежду", - отметил Коненко. Он также выразил уверенность, что рекорд будет установлен. "Сегодня мы видим, что здесь много всадников. Поэтому я думаю, что рекорд сто процентов будет. Мы будем фиксировать мировой рекорд именно в национальной одежде. Хотя и без национальной одежды не было. В мире еще нигде такого не было. А если и было, то пусть тогда заявят", - добавил он. #Чечня #ЧГТРК #Грозный #Конныйпоход

Публикация от Телерадиокомпания «Грозный» (@groznytv)

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