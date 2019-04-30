Зеленский извинился за видеоролик с плачущим Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский публично принес извинения мусульманам за неудачный видеоролик, который был показан в подготовленной его командой передаче "ЧистоNews".

Речь идет о кадрах, на которых показан плачущий после молитвы глава Чечни Рамзан Кадыров. Зеленский согласился, что это видео могло задеть чувства мусульман.

"Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим", - пояснил Зеленский в телеинтервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он посетовал, что лично не вел программу и не был в курсе ситуации до того, как ему позвонили и спросили, что он думает об этом. Зеленский просмотрел ролик и констатировал, что некрасиво задевать религиозные чувства людей, поскольку религия - это "болезненная тема".

"Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения", - приводит слова Зеленского РИА Новости.