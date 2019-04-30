БК "Самара" выиграл финал баскетбольной Суперлиги-1

Победой БК "Самара" над питерским "Спартаком" завершилась финальная серии плей-офф чемпионата первого дивизиона мужской Суперлиги, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). В "золотой" серии волжане трижды превзошли соперников с берегов Невы - 62:41 и 83:71 дома, 66:59 в гостях.

В первом матче финала на своей площадке подопечные главного тренера Игоря Грачева установили командный рекорд в новейшей истории БК "Самара", позволив сопернику набрать только 41 очко. Довольно эффективную защиту новоиспеченный чемпион продемонстрировал и в третьей встрече, которая состоялась уже в Северной Пальмире.

Результат стартовой четверти в Питере красноречиво говорит о том, что оборона довлела над нападением - 13:12 в пользу гостей. Причем в дебюте соперники более двух минут не могли убрать с табло изначальные нули. Вторая десятиминутка прошла в штатном баскетбольном режиме (22:18 за хозяевами), а вот отрезок после большого перерыва самарцы выдали отменный - 20:9.

Начав заключительную четверть с преимуществом 51:43, волжане позволили оппонентам сократить отставание до одного точного броска - 50:52 за 6:53 до сирены об окончании основного времени игры. И здесь как нельзя кстати пришлось дальнее попадание Максима Дыбовского. Затем точный бросок Максима Пичкурова и два штрафных в исполнении Алексея Нестерова позволили гостям лидировать уже с разницей в девять очков (59:50). Окончательно добила питерцев "треха" все того же Пичкурова.

Лучшими бомбардирами у победителей стали Пичкуров (16), Игорь Смыгин (13) и Дыбовский (13). В составе хозяев, которыми руководит главный тренер Захар Пашутин, отличились Иван Савельев (16) и Евгений Фидий (10).

Нелишне заметить, что плей-офф Суперлиги-1 получился непредсказуемым, что свидетельствует о довольно плотной силе конкурентов. Победитель "регулярки" "Восток-65" (Южно-Сахалинск) выбыл из борьбы в полуфинале, уступив как раз "Спартаку", который в турнире с выбыванием имел четвертый номер посева.

На награждении сразу же после матча руководитель Департамента профессионального баскетбола РФБ, чемпион Европы-2007 Никита Моргунов вручил самарцам специальный Кубок за победу в дивизионе, а капитан волжан Антон Глазунов получил приз "Самого ценного игрока турнира" (MVP).

Справка "РГ"

Победители Суперлиги за последние 10 сезонов

2009/2010. БК "Нижний Новгород"

2010/2011. "Спартак-Приморье" (Владивосток)

2011/2012. "Урал" (Екатеринбург)

2012/2013. "Урал" (Екатеринбург)

2013/2014. "Автодор" (Саратов)

2014/2015. "Новосибирск"

2015/2016. "Сахалин" (Южно-Сахалинск)

2016/2017. "Университет-Югра" (Сургут)

2017/2018. "Спартак-Приморье" (Владивосток)

2018/2019. БК "Самара"