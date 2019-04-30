Эксперты назвали главные болевые точки жилищно-коммунальной сферы

Некоммерческое партнерство "ЖКХ Контроль" обнародовало рейтинг коммунальных проблем, которые больше всего волновали россиян в первом квартале текущего года. Необоснованные коммунальные платежи и неудовлетворительное состояние жилых домов сохранили антилидерские позиции, но их начали теснить жалобы, лежащие в других коммунальных плоскостях. Так, заметно выросло количество звонков, связанных с благоустройством придомовых территорий. А главным новшеством 2019 года стали массовые обращения, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО).

Эксперты составили рейтинг на основании обращений граждан, поступивших на горячие линии региональных центров общественного контроля. Такие структуры действуют в 75 российских регионах, в том числе во всех 11 субъектах СЗФО. Кроме того, специалисты изучили жалобы, которые пришли по электронной почте.

Всего в первом квартале зафиксировали 8,3 тысячи обращений. 17,5 процента из них касались начисления платы за ЖКУ. Впрочем, по сравнению с прошлым годом, обращения, связанные с сомнительными коммунальными платежами, поступали в общественные приемные реже. В 2018-м на эту проблему пришлось 19,3 процента всех жалоб.

Зато заметно выросло количество обращений, связанных с благоустройством придомовых территорий. Эту тенденцию эксперты объясняют широким освещением в СМИ федерального проекта "Комфортная городская среда". А также тем, что во многих регионах количество заявок от собственников превысило финансовые лимиты. Немало конфликтов возникает, в частности, из-за неясных принципов, по которым формируется очередность выполнения заявок.

Субъекты округа не отстают от общероссийских тенденций. Однако есть и проблемы, характерные для отдельных регионов.

- Жителей Псковской области чаще всего волновало начисление платы за ЖКУ, перерасчеты, формирование платежных документов, тарифы, нормативы, - рассказывает руководитель регионального Центра "ЖКХ Контроль" Семен Никонов. - По итогам прошлого года, кстати, у нас лидерство также удерживала проблема оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, в первом квартале нынешнего года в числе приоритетных оказались обращения, связанные с качеством предоставляемых коммунальных услуг и расселением аварийного жилья. Об этом, напомню, шла речь на недавнем совещании в Пскове с участием председателя наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.

Проблемы, связанные с расселением аварийного жилья, действительно актуальны для Псковской области. И речь идет не только о сроках реализации программы, но и о качестве замещающих квадратных метров. К примеру, в городе Печоры абсолютно все жилые здания для переселенцев возвели с дефектами. Общественники даже предложили региональным властям привлечь МЧС и Роспотребнадзор к приемке домов, построенных в рамках новой программы расселения аварийного жилья, чтобы дефектных домов стало меньше впредь.

Некачественное жилье, которое уже сейчас впору расселять, строили или покупали на бюджетные деньги, помимо Псковщины, в Новгородской области, в Республике Коми и Карелии. На Новгородчине скандал вылился в уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании, который возвел "новый аварийный дом" в городе Боровичи.

Сергей Степашин во время визита в Псковскую область заявил о важности сотрудничества с организациями, осущест-

вляющими общественный контроль в сфере ЖКХ. Кроме того, он уделил особое внимание применению современных энергоэффективных технологий в рамках реализации программ капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилья.

- На сегодняшний день в РФ всего 154 "умных" дома, а в Псковской области построено только одно такое здание. Позиция Минстроя России и Фонда ЖКХ по данному вопросу следующая: в тех проектах, где используются средства федерального бюджета, необходимо применять энергоэффективные технологии. Это позволит гражданам сократить стоимость оплаты коммунальных услуг, - подчеркнул Сергей Степашин.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- С 1 января 2019 года все регионы, за исключением Москвы, Санкт-Петербруга и Севастополя, должны были перейти на новую систему обращения с ТКО. При этом еще 13 регионов переход на новую систему отложили. Таким образом, вывозить ТКО по-новому с 1 января 2019 года начали в 70 регионах. Переход на новую систему обращения с ТКО вызвал общественный резонанс. Учитывая социальную значимость темы, НП "ЖКХ Контроль" провело общественный мониторинг ситуации в субъектах РФ.