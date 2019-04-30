Фруктово-овощные "закрома" Петербурга: модернизация и развитие

Логистическая компания "НАРТ", через терминалы которой ежегодно проходит свыше 60 тысяч тонн фруктов и овощей, применяет современные технологии с учетом мирового опыта.

Продовольственный резерв

На долю компании приходится более 70 процентов поставляемой в Петербург плодоовощной продукции. Производственный потенциал складского комплекса включает 33 специально оснащенных корпуса, разместившихся в районе Софийской улицы. По договору с правительством Санкт-Петербурга компания выполняет функции стратегического партнера, задачей которого является создание продовольственного резерва города на случай чрезвычайных ситуаций. Постоянными клиентами предприятия стали 200 предпринимателей и компаний, в том числе наиболее крупные в сфере оптовой продажи овощей и фруктов.

- Мы предоставляем услуги по их хранению, сами торговлей не занимаемся, - подчеркивает руководитель компании Руслан Мисиков.

Однако от политики крупнейшего в этом секторе бизнеса предприятия, от качества арендных услуг во многом зависит ценообразование на плодо-овощную продукцию в городе.

Создание современной инфраструктуры складского комплекса и оснащение его новыми технологиями позволяют соответствовать необходимому уровню требований, который делает площадку привлекательной для арендаторов, бизнес - выгодным, продукцию - доступной для потребителя. "НАРТ" стимулирует производителей сельхозпродукции, предоставляя им более выгодные условия, чем перекупщикам.

На вопрос, какая разница предприятию, кому сдавать площади в аренду, в компании пояснили, что таким образом сдерживается рост оптовых цен на товар, ведь с увеличением цепочки посредников они повышаются.

Руслан Мисиков, руководитель логистической компании "НАРТ": "Внедрение инноваций - политика предприятия". Фото: Логистическая компания "НАРТ"

В русле современных тенденций

Стабильность предприятия, которому уже более 80 лет, обеспечивает грамотный менеджмент. В управлении компании - развитая инфраструктура складского комплекса, включающая бизнес-центр, гостиницу, магазины, ресторан и кафе, авиа- и железнодорожные кассы. Корпуса для хранения оснащены инновационным оборудованием с автоматической газоаналитической системой управления.

Идет активный поиск новых подходов к делу. "НАРТ" использует необычный деловой формат, проводя акцию распродажи сезонной плодоовощной продукции - уникального для российской торговли weekend-дисконта фруктов и овощей NART FRUIT STOCK.

В ходе распродажи петербуржцы имеют возможность покупать продукты по оптовым ценам.

Мы намерены основать биржу сельхозпродукции, чтобы открыть фермерам доступ на рынок. Это должно привести к снижению цен или хотя бы к их стабилизации

Впереди - строительство новой площадки, создание первого в стране агропарка. Его планируется разместить на 35 гектарах в районе поселка Петрославянка, в пяти километрах от КАД. В новом оптово-распределительном центре (ОРЦ) с торгово-офисной и деловой частью будут использованы новейшие технологии хранения и приемы логистики с учетом мировых тенденций, рассказали в компании.

- Обустройство существующей площадки складывалось годами, многое уже нельзя изменить, приходится исходить из этого, - пояснил Руслан Мисиков, - на новом же месте мы реализуем свежую идею. Под нее и разработан концепт-проект.

Одно из важных направлений будущего ОРЦ - работа с торговыми сетями. Для них будут созданы максимально удобные условия, позволяющие закупать весь необходимый ассортимент в одном месте.

Кросс-докинг

Первую очередь строительства планируется завершить через год после его начала. Как рассказал руководитель проекта Максим Скоробогатов, к тому времени предполагается ввести в строй два 18-секционных склада, производственный корпус и закончить все инженерные сооружения площадки.

В качестве холодильного оборудования намечено использование системы АБХМ, основанной на инновационном методе получения холода из тепла. Будущий комплекс рассчитан примерно на 300 арендаторов.

Бизнес будет расширен появлением принципиально новых проектов, которые Руслан Мисиков задумал давно. В производственном корпусе заработает собственная линия переработки и фасовки овощей для поставки в магазины. Для фермеров-производителей предусмотрен кросс-докинг - возможность реализовать свою продукцию прямо с машины, без размещения в зоне хранения.

- Мы хотим открыть им доступ на рынок, что должно привести к снижению цен, хотя бы к стабилизации, - объясняет топ-менеджер. - Торговым сетям мелкий фермер неинтересен. Мы намерены основать электронную биржу сельхозпродукции, чтобы любой производитель мог выставлять свои товары, а покупатели - приобретать их онлайн в любых объемах, начиная от килограмма.

И еще одно новшество: создание специальной лаборатории, которая станет не только контролировать качество продукции, но и разделять ее по вкусовым предпочтениям. Овощи и фрукты будут появляться на полках магазинов с описанием вкуса, чтобы правильно сориентировать любителей сладких и кислых яблок или томатов.

Безопасные условия

Предприятие уделяет этому вопросу особое внимание. Как сообщил начальник службы безопасности компании Герман Бураев, запущена работа установленных на контрольно-пропускном пункте автоматических систем идентификации личности, проверки госномеров въезжающих на территорию автомобилей. Лица, находящиеся в розыске правоохранительными органами, будут опознаны при входе.

Другая задача службы безопасности - контроль за тем, чтобы арендаторы не использовали труд нелегальных мигрантов. Таким работникам может быть отказано во входе на территорию комплекса. Для поддержания порядка на предприятии созданы 15 постов охраны, установлено 297 цифровых видеокамер. Информация стекается на сервер и хранится в базе данных до трех недель. Сеть видеонаблюдения постоянно расширяется. Этот опыт будет использован и на новой площадке.

Предприятие работает в контакте с правоохранительными органами и относится с пониманием к проводимым рейдам, а бывает, само инициирует проверку в целях профилактики.

Компания придает серьезное значение благоустройству складской территории и ее санитарному состоянию, ухоженные газоны с автоматическим поливом удачно вписались в деловую атмосферу. Служба охраны патрулирует территорию на специально оборудованной машине, регулирует транспортное движение.

Можно предположить, что упорство, с которым "НАРТ" продвигается по пути развития и технического оснащения, обязано своим проявлением спортивному характеру руководителя компании.

Руслан Мисиков - трехкратный чемпион России по ралли-рейдам в личном зачете и семикратный - в командном, обладатель Кубка России, создатель раллийной команды Nart Time. Сейчас в соревнованиях не участвует, потому что бороться за место в десятке не в его правилах, а чтобы подняться на пьедестал, нужны постоянные тренировки, на которые просто нет времени. Свое стремление к победам воплощает на рабочем месте и шлем на гвоздь не вешает.

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