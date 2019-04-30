В Петербурге идет активное обсуждение законопроекта о бесплатном проезде на электричках шести категорий льготников. Однако это далеко не все, что делается в городе для поддержки пенсионеров.

Четверть населения Санкт-Петербурга - люди пенсионного возраста. Причем количество тех, кому больше 80 лет, составляет в нашем городе уже 218 512 человек.

По оценкам экспертов, Санкт-Петербург входит в тройку российских городов - лидеров по продолжительности жизни. При этом, отмечает заместитель председателя комитета по социальной политике Галина Колесова, в нашем городе ту или иную группу инвалидности имеют 495 тысяч людей "серебряного возраста". Это много.

И если в среднем по России доля инвалидов составляет 9-10 процентов, то в Санкт-Петербурге она больше 12. Поэтому власти уверены: Петербург должен и может стать городом, комфортным для всех поколений.

Один из путей решения проблемы - отлаженная система долгосрочного ухода. Удачный пример этому новый пансионат для пожилых, открытый в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года и обеспечивающий качественный уход для 184 пожилых жителей города. Это первый в России построенный бизнесом с нуля пансионат, ориентированный на стационарный уход за пожилыми людьми, в том числе - со старческой деменцией, тяжелой неподвижностью. Участие городских властей в проекте выразилось в двух моментах: во-первых, инициаторам проекта была безвозмездно выделена земля под строительство, а во-вторых, здешние обитатели, если они поступают сюда согласно городской очереди, не оплачивают полагающиеся им социальные услуги из своего кармана - эти средства поставщику услуг компенсирует государство.

Сергей Захаров, заместитель генерального директора по развитию, поясняет: содержание одного подопечного обходится пансионату в 80-90 тысяч рублей в месяц. Понятно, что не каждый петербуржец может оплатить услуги из своего кармана. Но этого и не требуется: опыт показывает, что личный вклад обитателя пансионата составляет порядка 75 процентов его личного дохода. Скажем, человек с пенсией в 13 000 рублей платит здесь только 10 000.

По мнению чиновников, Город на Неве должен и может стать местом, комфортным для всех поколений

А за счет чего бизнес "отбивает" свои затраты? Новый ФЗ-442 позволяет госструктурам заключать договоры на поставку социальных услуг не только с госучреждениями, но и с частными структурами. Причем тарифы на эти услуги для всех одинаковы. Таким образом, пожилому человеку, который хочет на короткое время или навсегда поселиться в пансионате, достаточно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства, там ему определят индивидуальную программу социальных услуг (ИПСУ) и направят согласно его состоянию здоровья и личному желанию в пансионат. Львиную долю затрат покроет государство.

Неудивительно, что менее чем за год со дня открытия пансионат заполнился на сто процентов. Востребованность в его услугах превышает возможности учреждения: лист ожидания на конец прошлого года составлял более 100 человек. Сейчас эта очередь уже приближается к 300.

По официальным данным, очереди в дома престарелых в Санкт-Петербурге нет. В огромные государственные учреждения, особенно имеющие статус психоневрологических интернатов, очереди не существует. Но не каждый любящий и ответственный сын или дочь согласится отправить своего родителя в "казенный дом". А вот в частные заведения вроде открытого, куда престарелого родственника можно определить по гибкой схеме - на день-два или на месяц; на несколько часов в сутки, пока сам на работе, - очередь стоит большая. Эксперты говорят, что потребность в подобных стационарных учреждениях, в том числе и скрытая, не обозначенная родственниками или самими потенциальными получателями подобных услуг, составляет в Петербурге порядка 30-35 тысяч стационарных мест.

Сегодня в России 98,8 процента социальных услуг оказывается государственными учреждениями и лишь 1,2 процента - негосударственными. Для сравнения: во Франции доля негосударственных поставщиков стационарного ухода составляет порядка 50 процентов; в Германии более 90 процентов коек в домах престарелых принадлежит бизнесу и некоммерческим организациям.

При этом на каждые 100 тысяч россиян приходится около 180 мест стационарного социального ухода. А в Германии этот показатель - 1130 мест на 100 тысяч жителей, и сохраняется неудовлетворенный спрос на специализированные пансионаты для пожилых. Можно ожидать, что в России этот спрос будет только расти.

По оценкам экспертов, ежегодный рост рынка услуг для пожилых людей в Европе составляет 20-25 процентов. Названная тенденция характерна и для России.

В Санкт-Петербурге сегодня 139 поставщиков социальных услуг включены в государственный реестр (то есть получают субсидии от государства согласно утвержденным тарифам).

Из них 101 - государственные учреждения, 38 - негосударственные. Среди последних 28 являются некоммерческими социально ориентированными организациями, а 10 - коммерческими предприятиями.

- Тревожно, что цифры эти не увеличиваются уже три года, - отмечает начальник управления социального развития комитета по соцполитике Санкт-Петербурга Наталья Лемке. - Хотя именно негосударственные структуры способны "обкатать" на практике использование новых социальных услуг.

К слову: за минувший год НКО предоставило социальные услуги 5239 петербуржцам, получив за это от государства 850 миллионов рублей.

- Выгоды такого взаимодействия бизнеса и власти очевидны, - подчеркивает Наталья Лемке. - Бизнес в данном случае делает то, что государство тоже сделало бы, но позже. В результате потребитель получает нужную ему услугу раньше, не дожидаясь, пока "большой корабль" развернется.

Кстати, по данным опроса НИУ Высшей школы экономики, 70 процентов россиян уверены, что НКО должны участвовать в решении социальных проблем наряду с государственными учреждениями, а эксперты, занятые в этом бизнесе, считают, что социально ориентированные НКО полезны государству и получателям услуг по следующим причинам: они привносят в эту сферу новые технологии и компетенции, апробируют в пилотном режиме то, что в перспективе может стать нормой жизни.

Правда, в России рынок технологических решений для пожилых людей - aging tech - только начинает формироваться. Однако "тревожные кнопки", устройства-роботы, помогающие немощным людям справиться с самыми насущными бытовыми функциями, - не фантастика, а дело ближайшего будущего.

По данным опроса, проведенного НП "Объединение компаний индустрии услуг старшему поколению" (ОКИУСП), 86 процентов пожилых людей готовы к использованию современных электронных устройств и сервисов, которые помогли бы им чувствовать себя комфортнее и безопаснее. Наибольший интерес у респондентов вызывают система "умный дом" с голосовым управлением, носимые устройства с датчиком падения, тревожной кнопкой и GPS-датчиком для отслеживания местоположения, а также интернет-сервисы с информацией, консультациями и готовыми решениями по адаптации к возрасту.

По мнению генерального директора "Системы Забота" Константина Лившица, сегодня активному развитию технологий для пожилых в России мешают четыре фактора. Это слабое распространение эффективных социальных сервисов, низкая покупательная способность населения, плохая коммуникация с конечными потребителями, а также сложность процедуры внедрения инновационных технологий в систему государственного социального обеспечения. При этом в мире в минувшем году объем рынка технологий aging tech достиг 440 миллиардов долларов и продолжает расти.

Опыт Финляндии показывает, что развитие технологий дает и социальный, и экономический эффект. Там благодаря инновационным сервисам количество пожилых людей, которые нуждаются в постоянном наблюдении и из-за этого не могут жить дома, уменьшилось за семь лет на 22 процента. Очень популярны становятся за рубежом домашние роботы-ассистенты, которые в некоторых случаях выполняют функции помощников по дому для пожилых людей и даже их компаньонов.

По словам экспертов, у рынка aging tech в России есть огромный потенциал, но для его реализации необходима консолидация усилий бизнеса и государства, активная работа со старшим поколением для разработки и внедрения доступных и качественных технологических решений.

Тем временем

Для того чтобы спрос и предложение нашли друг друга, в Санкт-Петербурге сейчас создается служба социальных участковых, которая объединит здравоохранение и соцзащиту. Руководить этой системой будет "Центр организации социального обслуживания", открытие которого планируется в июле 2019 года. Пока что для получателей социальных услуг действует так называемый заявительный принцип. Власти города намерены изменить эту систему: вновь созданная структура изменит и способы выявления нуждающихся, и межведомственную координацию. Изменится сам порядок предложения услуг: не пожилой человек пойдет за помощью, а помощь сама придет к нему. Новая система, считают власти, поднимет уровень ухода за пожилыми на новый уровень.