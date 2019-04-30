Госдума РФ приняла закон о совершенствовании системы госзакупок. Документ вступит в силу в июле текущего года. Он призван упростить работу и государственным заказчикам, и подрядчикам, в том числе субъектам малого бизнеса. Чего ждут от реформы эксперты и предприниматели Северо-Западного федерального округа, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Шоковая заморозка

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок" (44-ФЗ) дополнился несколькими десятками поправок. Одна из новелл освободит малые предприятия, имеющие положительный опыт работы на рынке госзаказа, от мер по обеспечению исполнения контракта. Речь идет не обо всех закупках, а о закрытых торгах для субъектов малого бизнеса.

Сейчас победитель бюджетного конкурса обязан предоставить заказчику банковскую гарантию либо залог - от пяти до тридцати процентов от начальной стоимости лота. Деньги возвращаются поставщику после выполнения обязательств и служат своего рода гарантией, что все будет сделано качественно и в срок.

В то же время заморозка определенной суммы на длительное время - крайне болезненная процедура для многих микропредприятий. И нередко "малыши" отказываются от участия в госзакупках именно из-за обеспечительных мер.

- Этот вопрос особенно актуален для некрупных субъектов РФ, - комментирует ситуацию руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец. - У некоторых псковских малых компаний годовой оборот может не превышать 300-400 тысяч рублей. При этом в конкурсах, в рамках которых товары или услуги закупаются на год вперед, размер обеспечения может составлять 30-40 тысяч рублей. Микропредприятия с оборотом в 300 тысяч способны исполнить такие контракты, равномерно распределив свои усилия. Но заморозка суммы, сопоставимой с десятой частью годового оборота, существенно отразится на их финансовой устойчивости. Освободив добросовестных представителей малого бизнеса от обеспечительных мер, мы повысим уровень конкуренции на торгах, и в выигрыше окажутся бюджетные заказчики.

Помощь поставляющим

"Малыши" Северной столицы тоже долго ждали поправку, связанную с обеспечительными мерами. По словам председателя Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимира Меньшикова, нередко государственные и муниципальные контракты являются постоплатными. Следовательно, подрядчик должен сначала заморозить обеспечительный платеж, затем вложить деньги в исполнение заказа, и только потом он может вернуть свой залог и получить гонорар.

- Малые предприятия крайне редко владеют свободной суммой, покрывающей и залог, и себестоимость работ, - поясняет Владимир Меньшиков. - Если говорить о кредитах, сейчас банки выдают их по ставке 15-20 процентов годовых. Траты на обслуживание заемных средств, в том числе денег, которые идут на обеспечение контракта, увеличивают себестоимость работ малого предприятия. И расходы, связанные с оплатой кредита, опосредованно ложатся на заказчика. Неудивительно, что на рынке негосударственного заказа практически никто не практикует обеспечительных мер.

Впрочем, на предпринимателей, никогда ранее не работавших в системе госзакупок, преференция распространяться не будет. Согласно новому закону, освобождение от обеспечительных мер получат только компании, которые в течение последних трех лет исполнили без неустоек как минимум три контракта.

- Получается замкнутый круг: чтобы получить освобождение от залога, нужно трижды найти свободные деньги на залог или купить дорогостоящую банковскую страховку, - развивает тему председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков. - Чтобы не было дискриминирующего деления на "опытных" и "неопытных" подрядчиков, необходимо помочь малым предприятиям с вхождением в систему госзакупок. Сейчас существует множество мер поддержки для субъектов МСП, федеральных и региональных. Почему бы часть средств, которые тратятся на эти цели, не направить на создание единого федерального гарантийного центра? Пусть это будет, к примеру, портал, привязанный к Единой информационной системе в сфере закупок, где потенциальные подрядчики смогут получить государственные гарантии. По аналогии с банковскими гарантиями, но значительно дешевле или даже бесплатно.

Важный шаг

Новелла, которой долго ждали государственные заказчики, связана с минимальным шагом аукциона. Сейчас он составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной цены контракта, но не менее 100 рублей. Сторублевое ограничение делает бессмысленными некоторые торги за единицу товара - когда определяется, к примеру, стоимость одного СМС-сообщения. В других случаях снижается уровень экономии бюджетных средств - когда, к примеру, речь идет о стоимости обеда для одного школьника.

Поправки, которые приняла Госдума РФ, дают заказчикам и подрядчикам больше возможностей для маневров, нивелируют избыточные процедуры

- Предыдущие поправки в 44-ФЗ, которые ввели минимальный шаг аукциона в сто рублей, вступили в силу 1 июля 2018 года, - поясняет Ольга Милонаец. - До этого подрядчики, работающие со школами, могли снижать стоимость одного школьного обеда до 85-90 рублей. Сейчас та же услуга стоит минимум 100 рублей. Бюджетные заказчики, с учетом количества учащихся и школьных дней, лишились возможности экономить существенные деньги. В новой редакции законопроекта, вступающей в силу 1 июля 2019 года, слова "но не менее чем сто рублей" исключены.

Еще одно нововведение повышает ценовой порог с трех миллионов рублей до 300 миллионов для "коротких" аукционов, по которым на подачу заявок отводится семь дней. В сфере строительства максимальная планка составит уже два миллиарда рублей. Увеличится и предельный объем контрактов, заключаемых без проведения конкурентных процедур, - до 300 тысяч рублей.

Решаем дроби

Сейчас законодательство позволяет государственным и муниципальным заказчикам, соблюдая некоторые условия, определять без конкурентных процедур исполнителей работ стоимостью до 100 тысяч рублей. Чиновники могут оперативно оплачивать срочные мероприятия - такие, к примеру, как ремонт неожиданно просевшего асфальта. Кроме того, подобная схема применима к рынкам, на которых не установилась конкуренция.

С одной стороны, послабление открывает возможности для незаконных манипуляций. Так, в Пскове управление городского хозяйства из года в год дробило крупные контракты на несколько договоров стоимостью до 100 тысяч рублей. Бюджетные деньги получали "избранные" подрядчики в обход аукциона, хотя были и другие компании, способные исполнить контракт. Чиновники регулярно платили штрафы, от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, но это их не останавливало.

С другой стороны, увеличение максимальной стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком, до 300 тысяч рублей вряд ли будет способствовать росту подобных нарушений, полагает Ольга Милонаец.

- Мы также продолжим бороться с необоснованным дроблением, но вместо, к примеру, девяти контрактов по 100 тысяч рублей будем отслеживать три по 300 тысяч. Зато у добросовестных заказчиков появится больше возможностей для проведения срочных закупок. В целом поправки, которые недавно приняла Госдума РФ, дают заказчикам и подрядчикам больше возможностей для маневров, нивелируют избыточные процедуры. Мы ожидаем, что закон будет существенно способствовать развитию конкуренции, - подводит итог Ольга Милонаец.