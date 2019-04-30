В Новгородской области жильцов дома эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Новгородской области жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за взрывоопасных предметов, обнаруженных в подвале. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инцидент произошел сегодня в деревне Григорово Новгородского муниципального района. Опасную находку сделали сотрудники коммунальной службы, которые ремонтировали в подвале трубы.

Рабочие позвонили в полицию. Специалисты, выехавшие на место происшествия, эвакуировали жильцов и изъяли взрывоопасные предметы. Сейчас жители дома уже вернулись в свои квартиры.

Полиция проводит проверку. О каких именно предметах, содержащих взрывчатку, идет речь, сотрудники УМВД не сообщают.