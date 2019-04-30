Названы самые джазовые города России

В Международный день джаза, который отмечается 30 апреля, сервис бронирования жилья провел опрос и составил рейтинг городов с самыми популярными у туристов фестивалями джазовой музыки.

Как сообщает пресс-служба сервис Tvil.ru, первое место занял Крым с фестивалем Koktebel Jazz Party, который проходит в Ялте и Коктебеле.

На втором месте по популярности расположился фестиваль Усадьба Jazz, который проходит каждый июнь в подмосковном городе Архангельское. "Бронза" - у Северной столицы с фестивалем "Петроджаз". Замыкают рейтинг Казань и Воронеж.

Создатели рейтинга пришли к мнению, что многие туристы с охотой ездят на джазовые фестивали и проводят в городах проведения несколько дней.