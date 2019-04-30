Петербург перейдет на мастер-план

1 марта этого года правительство РФ должно было представить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к новому градостроительному документу, мастер-плану. Он будет основан на стратегии социально-экономического развития города.

Дискуссии о том, что генеральный план не содержит реальной стратегии развития города, ведутся не первый год.

В первую очередь это связано с "долговечностью" документа. Действующий сейчас в Петербург генплан был принят в 2005 году. Внесение поправок в документ - процесс также не быстрый: только от составления проекта изменений до закона о внесении этих изменений в генеральный план проходит около полугода.

- Генеральный план - это закон. Статичный документ. Подписывается губернатором и, как закон, содержит фиксированные нормы. Если мастер-план, к которому мы уйдем, все так же будет приниматься Законодательным собранием, никаких различий не произойдет, - рассуждает главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев.

Сегодня вся суть генплана сводится к созданию карты границ населенных пунктов, карты планируемого размещения объектов местного значения и карты функциональных зон. То есть документ делит зону сугубо функционально. Он не учитывает необходимости реставрации центра города и реновации промзон, развития общественных пространств. Многие эксперты говорят о неувязке плана и системы общественного транспорта в долгосрочной перспективе.

Мастер-план должен стать более гибким инструментом градостроительного планирования. Превратиться из закона в стратегию. Одновременно увязать долгосрочные цели и текущие векторы развития. Например, если в генплан заложено строительство метро, но за это время транспортные потоки в Петербурге изменились, мастер-план должен позволить оперативно "перенести" намеченную станцию в другое место.

Мастер-план должен стать более гибким инструментом градостроительного планирования

При этом эксперты утверждают, что мастер-план не должен быть прямой заменой генерального плана. Документ не нужно стандартизировать. По словам Владимира Григорьева, правильным решением станет разрешение Петербургу и другим городам федерального значения самим регулировать принимаемые нормативы, учитывая специфику города.

При этом в мастер-плане должна быть заложена общая инфраструктура и оставлено "пространство" для быстрого принятия решений.

По мнению генерального директора Бюро пространственного развития Алисы Тимошиной, также нужно создать систему, в которую бы "выгружались" данные со всех городских комитетов и частных поставщиков: мобильность горожан, их экономическая активность, доходы. Все это позволит рассчитывать загруженность и строить планы цифровым методом.

Мастер-план в идеальном представлении должен иметь несколько уровней, в отличие от генплана. Например, во многих городах Европы стратегии развития имеют три составляющие. Первая: общий взгляд на развитие города не только профессионалами, но и горожанами. Здесь инструментом планирования становится стратегия. Вторая: выбор приоритетов - в каком направлении будет "расти" город. Например, для Петербурга это развитие метрополитена и внедрение инноваций во все сферы жизни. На этом шаге прорабатываются отраслевые схемы. Последний уровень: составление документов землепользования. Они уже детализируют действия на небольших территориях - районах.