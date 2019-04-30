Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета

Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за свет бюджета услуги няни. Соответствующее поручение на заседании правительства Санкт-Петербурга дал врио губернатора Александр Беглов.

Он также напомнил, что сначала новую социальную льготу планировалось установить только для семей, где родилась тройня. Однако затем вынес на обсуждение правительства города предложение о расширении льготы, и оно было принято.

- Нужна помощь семьям, где нет бабушки и дедушки и где, может быть, дети первые, то есть у родителей еще нет соответствующего опыта, - пояснил врио губернатора.

Пока планируется, что город установит специальный тариф на оплату услуг няни. За счет бюджета они будут субсидироваться с момента рождения детей и до полутора лет.

Полное обоснование инициативы должно быть разработано к июню, после чего соответствующие суммы расходов будут заложены в бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022.