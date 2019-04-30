Петербуржцам покажут декорации к легендарным советским фильмам

В Петербурге 30 апреля в ТРЦ "Галерея" киностудия "Ленфильм" откроет уникальную выставку с декорациями к легендарным советским фильмам.

Как сообщает пресс-служба киностудии, на выставке будет пять стендов, посвященных лентам "За три дня до весны", "Небесный тихоход", "Полосатый рейс", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Гамлет. На отдельном стенде будут представлены куклы, которые когда-либо появлялись в картинах киностудии.

Посетители увидят подлинные костюмы, реквизит и даже автомобили, которые участвовали в съемках.

Также в рамках выставки пройдут бесплатные кинопоказы, а по субботам сотрудники киностудии будут рассказывать горожанам об особенностях съемочного процесса.