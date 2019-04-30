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30.04.2019 12:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржец устроил уличную танцплощадку у общественного пианино

Текст: Мария Марикян (Санкт-Петербург)
Пианист Михаил Прошин стал устраивать яркие музыкальные импровизациина улицах Петербурга. Музыкант играет на общественном пианино, которое неизвестный установил на тротуаре улицы Блохина.

В репертуаре - ритмичная и танцевальная музыка. В частности, исполнитель специализируется на стиле буги-вуги. Профессионального музыкального образования у Михаила нет, хотя, признается, в детстве брал частные уроки у репетитора и учился играть на фортепиано. По сравнению с большинством инструментов, которые стоят в общественных местах, этот звучит очень приятно. Конечно, слышны в процессе игры обертоны, но это только добавляет особый шарм, - говорит Михаил.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Реакцию местных жителей на такие внеплановые концерты порой сложно предугадать. На игру Михаила - положительная.

- Если им приятно, то окно открыто, если неприятно - захлопывается. У местных, конечно, есть основания ругаться, если кто-то очень громко и плохо играет. Я стараюсь потише и получше! - говорит музыкант.

В планах - не просто устраивать импровизации, но и привлечь танцоров.

Какое-то время музыкант аккомпанировал им в барах и ресторанах. Теперь есть желание перенести весь антураж под открытое небо. Опыт подобных танцевальных импровизаций был и ранее - во время городской инсталляции "Аллея парящих зонтиков", также регулярно на различных опен-эйрах и музыкальных джазовых фестивалях.

- Я играю, люди танцуют, затем опоздавшие бросают велики и тоже начинают танцевать - вот такая эстетика меня очень привлекает, - признается петербуржец.

Михаил не просто устраивает уличные импровизации, но и обучает этому горожан уже в течение четырех лет.

Фото: Helen Sloan/HBO
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- Когда мы разговариваем, то уже импровизируем - используем известные нам слова и выражения, в музыке точно так же. Импровизация - это такой подход к музыке. Можно брать любую тему, менять её на свое усмотрение. На инструменте, который стоит на улице Блохина, люди, как правило, играют одно и тоже. А ведь можно сыграть по-своему. Это только кажется предельно сложным, -
считает Михаил.

Для того, чтобы освоить мастерство фортепианной импровизации, достаточно владеть инструментом. Уже на первом занятии можно достичь положительных результатов, уверен Прошин. Вообще всё зависит от личных качеств - так, по словам Михаила, научиться хорошо импровизировать можно за год, два или три усердных занятий, в том числе и самостоятельных.

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