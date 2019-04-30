Северяне предпенсионного возраста пройдут профподготовку

В Мурманской области начинает работу программа бесплатного профессионального обучения для граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта "Демография". В течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, работающие и неработающие северяне смогут бесплатно повысить квалификацию или приобрести новую профессию. На официальном сайте комитета по труду и занятости Мурманской области обнародован перечень наиболее востребованных профессий.

- В первую очередь эта программа предназначена для работающих граждан, желающих повысить квалификацию или приобрести смежную профессию, которая поможет выполнять основную работу, - отмечает зампредседателя комитета Роман Непомилуев. - Учиться можно как очно, с отрывом от производства, так и дистанционно. Есть возможность вечерней формы обучения. Программа финансируется за счет федерального бюджета из расчета 68 тысяч рублей на одного человека при трехмесячном сроке обучения.

Воспользоваться этой программой могут и неработающие граждане - в этом случае им будет выплачиваться стипендия во время учебы. Главное условие одно: не иметь официального статуса безработного. Если такой статус у человека уже имеется, то для него предназначена региональная программа профессионального обучения, которую финансирует областной бюджет из расчета около 15-20 тысяч рублей на одного человека.

- При оформлении на эти курсы потребуется подтвердить предпенсионный возраст с помощью справки из Пенсионного фонда, - добавил Роман Непомилуев. - Но гражданам не придется идти за этой справкой. Мы сами запросим ее по электронной системе межведомственного взаимодействия в режиме онлайн, необходимые данные придут уже через несколько минут после запроса.

В год по этой программе предполагается переобучить минимум 346 человек. Образовательные учреждения, где предстоит учиться "предпенсионерам", еще не выбраны. Перед тем как это сделать, предстоит сформировать группу, которую будут обучать той или иной специальности. После этого будет сформирован пакет документов на закупку, и уже по результатам конкурса будет определено учреждение, где предстоит учиться. Таких организаций в Мурманской области достаточно. Правда, не исключено, что подобные конкурсы могут выигрывать организации из других регионов. В этом случае обучение будет дистанционным.

Но тогда возникает вопрос: каким образом обучающиеся будут сдавать экзамены. По словам Романа Непомилуева, он еще не решен. Возможно, для этого в Мурманскую область будут приезжать представители организаций, которым достанется право переобучать "предпенсионеров".