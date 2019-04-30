Новости

Создатели "Шерлока" и "Мира Дикого запада" снимут нового "Дракулу" 18:15
Юная фигуристка Трусова выступит в образе "Матери драконов" 18:11
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра 18:06
В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход 18:02
Мадуро призвал венесуэльцев к народной мобилизации 17:59
В Архангельской области впервые за пять лет зарегистрирована корь 17:55
Вышел трейлер сериала "Общество" - нового "Повелителя мух" 17:50
Губернатор Кубани за год заработал почти 2 млн рублей 17:50
Минпромторг рассекретил внедорожник Aurus Komendant 17:46
МИД РФ предупредил о беспорядках в Каракасе 17:46
В Петербурге с 1 мая откроется городская сеть велопроката 17:46
Грузовик украинских силовиков, груженый снарядами, подорвался на Донбассе 17:43
Скончался заслуженный артист России Дагун Омаев 17:30
Белорусские школьники победили на олимпиаде по химии в Петербурге 17:27
Саратовские таможенники спасли детенышей обезьян 17:25
У соведущего "Вечернего Урганта" Хрусталева отобрали права 17:25
Посольство РФ в Каракасе: Военные Венесуэлы поддерживают Мадуро 17:14
СК проверит нападение на ребенка в кузбасском супермаркете 17:11
Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа "Соник в кино" 17:05
Названы самые джазовые города России 17:02
В Астраханской области поймали самую большую воблу в России 16:57
В Кузбассе в мусорном баке нашли тело младенца 16:49
Ярмольник выиграл суд против ФСО и заявил, что счастлив 16:30
Казанская студентка стала вице-мисс на конкурсе красоты в Индии 16:17
Аудио: серьезно пострадавшая в ДТП МакSим обратилась к поклонникам 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 17:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельской области впервые за пять лет зарегистрирована корь

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Северодвинске непривитый подросток заболел корью. Предполагается, что он заразился в Краснодарском крае, куда ездил на соревнования со своей спортивной командой.

Как сообщает минздрав Архангельской области, случаев заболевания корью в регионе не выявлялось с 2014 года. Заболевший мальчик не был привит от этой тяжелой инфекции из-за отказа родителей. Остальные 16 ребят из команды вовремя получили прививки и не заразились.

В Калининградской области 15 человек заразились корью

Больного изолировали, угрозы его жизни и здоровью нет. Школу, где учится юный спортсмен, закрыли на карантин.

По случаю ЧП собрался штаб из врачей, сотрудников минздрава и регионального Роспотребнадзора. Специалисты решили усилить разъяснительную работу с "антипрививочниками". Вероятность заражения непривитого человека при контакте с заболевшим корью равна ста процентам. Уберечь может только вакцинация. В медицинские учреждения Поморья как раз поступила партия вакцины против кори.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Синдзо Абэ объявил об отречении от престола императора Акихито