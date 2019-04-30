В Архангельской области впервые за пять лет зарегистрирована корь

В Северодвинске непривитый подросток заболел корью. Предполагается, что он заразился в Краснодарском крае, куда ездил на соревнования со своей спортивной командой.

Как сообщает минздрав Архангельской области, случаев заболевания корью в регионе не выявлялось с 2014 года. Заболевший мальчик не был привит от этой тяжелой инфекции из-за отказа родителей. Остальные 16 ребят из команды вовремя получили прививки и не заразились.

Больного изолировали, угрозы его жизни и здоровью нет. Школу, где учится юный спортсмен, закрыли на карантин.

По случаю ЧП собрался штаб из врачей, сотрудников минздрава и регионального Роспотребнадзора. Специалисты решили усилить разъяснительную работу с "антипрививочниками". Вероятность заражения непривитого человека при контакте с заболевшим корью равна ста процентам. Уберечь может только вакцинация. В медицинские учреждения Поморья как раз поступила партия вакцины против кори.