В главной базе Северного флота увеличивается численность населения

Мурманская область - край не только рыбаков и горняков, но и военных. Заполярье считается одним из регионов-лидеров России по количеству военных гарнизонов. Именно здесь расположен Североморск, главная база самого Северного флота. О том, как сегодня живет этот город, рассказал его глава Владимир Евменьков, который побывал на "Деловом завтраке" в "РГ".

Положительный баланс

РГ: Владимир Васильевич, город Североморск - главная база Северного флота. Как развивается сотрудничество муниципалитета и руководства СФ?

Евменьков: Город Североморск и Северный флот - совершенно неразделимые понятия. Нельзя представить штаб Северного флота и надводные части СФ без Североморска, это место их базирования. Кроме того, поселки ЗАТО Североморск тоже обязаны своим существованием Северному флоту. В Североморске-3 базируются три авиационных полка, поселок Сафоново - база штаба 45-й армии ВВС ПВО. Город нужен флоту, потому что здесь живут сами моряки, их семьи, здесь растут их дети. Не будет флота - не станет и Североморска, потому что с экономической точки зрения здесь нет ничего другого, что позволило бы городу развиваться. И именно благодаря статусу базы Северного флота численность населения Североморска в течение нескольких последних лет увеличивается. Все эти процессы начались после того, как с середины "нулевых" стал возрождаться российский ВМФ. Из всех муниципалитетов области только в ЗАТО Североморск наблюдается количественный прирост населения. Год назад в городе проживало 60 тысяч человек, в этом году - 60,2 тысячи, а в среднесрочной перспективе - 60,4 тысячи. Миграционный прирост за 2018 год эксперты оценивают на уровне около двух тысяч человек. Конечно, многие из них уедут, но даже с учетом их отъезда рост численности сохраняется. Иными словами, к нам приезжает больше людей, чем уезжает.

Отсюда с неизбежностью следует и развитие самого города, потому что прибывающим сюда людям нужны школы, детсады, магазины, поликлиники и больницы, спортивные объекты, самые разнообразные товары и услуги. Бюджет Североморска в 2019 году вырос на полмиллиарда по сравнению с бюджетом прошлого года.

РГ: Как удалось этого добиться?

Евменьков: Главным образом за счет строек. Это детский сад на 75 мест, в строительство которого вкладывается 136 миллионов бюджетных инвестиций, большая их часть идет из федерального бюджета по соглашению с Москвой. Эту стройку предполагается завершить в декабре. Уникальность детсада в том, что он предназначается для детей ясельного возраста, от двух месяцев.

В мае нынешнего года мы планируем начать строительство школы на 1200 мест. Общая смета строительства школы составляет 1,25 миллиарда рублей, половину из которых предстоит освоить в текущем году.

Новая школа в Мурманской области будет построена впервые за последние 17 лет. На данный момент самая новая школа в Североморске была введена в эксплуатацию в 1988 году, а в Мурманской области - в 2002 году. На осень 2018 года Североморск был единственным муниципалитетом Мурманской области, где школьники учились в две смены. Строительство новой школы должно решить эту проблему.

Школу предполагается сделать центром подготовки к выпускным экзаменам. Речь идет о том, что в нее начнут ходить восьми- и девятиклассники, для которых шаговая доступность образовательного учреждения уже не играет особой роли. Это поможет разгрузить уже существующие в Североморске школы и избавить других школьников от необходимости учиться во вторую смену.

Квартирный ответ

РГ: Хватает ли в Североморске жилья для приезжающих?

Евменьков: С жильем, конечно, все не так просто, как хотелось бы. На 1 января 2019 года очередь на предоставление социального жилья в Североморске составляла 140 семей. Кроме того, мы должны предоставлять жилье военнослужащим. У нас много квартир в муниципальном фонде. Понимая важность обеспечения военных жилплощадью, квартиры из муниципального фонда мы передаем под распределение жилищному органу Северного флота.

В 2018 году мы выделили 258 квартир, из которых только 60 ушло на нужды муниципалитета - учителям, врачам и другим бюджетникам.

РГ: Намерены ли вы строить в Североморске новое жилье, если так велик приток военнослужащих в город? И планируется ли восстанавливать заброшенные дома, которых на территории ЗАТО Североморск немало?

Евменьков: Заброшенные дома восстанавливать не планируем. Как правило, все они признаны подлежащими сносу, там нужно восстанавливать все коммуникации, поэтому их восстановление обойдется дороже, чем строительство новых домов. Только снос этих домов обойдется в 10 миллионов рублей на каждый. Кстати, что касается жилищного строительства, то острой потребности в нем Североморск не испытывает. Прежде всего, очередь на предоставление социального жилья движется достаточно быстро. При очереди в 140 человек мы ежегодно выделяем половину квартир от имеющейся потребности в них. Если на 1 января 2018 года стояло в очереди 136 семей, то в течение года 60 семей получили жилье. Среднее время нахождения в очереди составляет около двух лет. Еще одна причина в том, что сегодня в ЗАТО Североморск в хороших домах насчитывается 289 квартир, непригодных для проживания, 200 из которых приходится на поселки и около сотни - на город Североморск. Их ремонтировать и быстрее, и дешевле, чем строить новое жилье. Потребность в предоставлении жилья для бюджетников мы закрываем достаточно успешно. Например, по ходатайствам о выделении жилья для приезжих врачей мы ни одного отказа не вынесли, квартирами обеспечили всех. Только за 2018 год мы им выделили 10 квартир. Кстати, в прошлом году Североморск стал первым в области городом, где началась реализация программы "Арктический доктор" - сюда приехали трое врачей.

Миграционный прирост за 2018 год в Североморске эксперты оценивают на уровне около двух тысяч человек. Такая ситуация в городе не первый год

Хотя, безусловно, люди хотели бы жить в новом жилье, и многие бы высказались за его строительство. Но нам приходится исходить из имеющихся ресурсов, строительство новых домов мы пока не можем себе позволить.

РГ: В Североморске после длительного ремонта открылась детская поликлиника. Что изменится в ее работе в ближайшее время?

Евменьков: В первую очередь - ее комфортность для пациентов. Теперь в ней гораздо просторнее, светлее и уютнее. А самое главное - повысится доступность медицинской помощи. Не должен человек стоят в очереди в гардероб, потом в очереди в регистратуру, а потом часами сидеть, ожидая приема врача. Изменится порядок записи на прием - это можно будет сделать через колл-центр. Для того чтобы избавиться от очередей в регистратуру, мы помогли руководству поликлиники приобрести оборудование для электронной очереди.

В скором времени оно должно прийти в поликлинику. Предстоит решить еще одну проблему - "задваивание" приемов, когда разным пациентам назначается прием на одно и то же время. Это вопрос правильной организации потока пациентов. Кроме того, для поликлиники приобретено новое оборудование - на эти цели в прошлом году было выделено 24 миллиона рублей на мебель, современный рентгеновский аппарат, оборудование для УЗИ и другое оборудование.

Открыть двери гостям

РГ: В Мурманской области активно развивается туризм. Очень многие гости Заполярья мечтают побывать в Североморске. Особенно их интересуют Музей авиации Северного флота, где собраны уникальные образцы боевой техники времен Великой Отечественной войны, и празднование Дня ВМФ в Североморске. Но сегодня они не могут приехать сюда, поскольку Североморск - закрытый город. Есть ли возможность решить данный вопрос?

Евменьков: Без преувеличения - это наша боль. Я обеими руками за то, чтобы появился определенный льготный режим для туристов, желающих посетить Североморск, хотя бы без ночевки и под ответственность туроператора. Если бы город был открыт, то его востребованность среди туристов была бы просто бешеной. Вспоминаю Ассамблею законодательных собраний Северо-Запада, которая проходила в 2017 году в Мурманской области. Тогда делегация парламентариев посетила Североморск. Гости были в восторге и говорили мне: "Счастливый вы человек! Представляем, сколько денег от туризма в бюджет поступает!" Я отвечал: "Вы не поверите, но ни копейки".

К сожалению, сегодня есть только один вариант организовать подобный тур - Музей авиации Северного флота помогает желающим оформлять разовые пропуска для его посещения. Однако нельзя забывать о том факте, что город создан в первую очередь в интересах Минобороны, и пропускной режим находится целиком в ведении военных. Сегодня мы вынуждены в данном отношении руководствоваться только одним документом - инструкцией о режиме пребывания в ЗАТО, в которой о туристах не говорится абсолютно ничего.

Тем не менее сейчас данный вопрос поднимается на всех площадках, где есть такая возможность. К нам не раз обращались крупные игроки на рынке туриндустрии, которые заявляли о своей готовности организовывать туры в Североморск.

На май намечена расширенная встреча с предпринимателями, по итогам которой мы намерены выйти с определенной инициативой по возможности пребывания туристов в ЗАТО, разговаривать об этом и с администрацией Мурманской области, и с командованием Северного флота.

РГ: Владимир Васильевич, вы побывали на Международном арктическом форуме, который недавно завершился в Санкт-Петербурге, где одна из площадок была посвящена муниципалитетам городов в Арктике. Что показалось вам наиболее важным из выступлений на этой площадке?

Евменьков: Там были подняты многие важные вопросы, но, на мой взгляд, не все из предлагаемых реформ нуждаются в доработке. Говорят, например, что образование и здравоохранение в городах Арктики должно быть на уровне среднего по России. Но "средний уровень" - это слишком общее понятие. Мне кажется, этот уровень необходимо определять не относительно чего-либо, а в тех или иных абсолютных величинах: количество врачей на душу населения, срок ожидания приема того или иного специалиста и так далее. Сегодня никем не определен тот эталон, от которого следовало бы отталкиваться. Нужны четкие критерии для того, чтобы определить, каким должен быть уровень развития социальной инфраструктуры для городов и поселков Заполярья.