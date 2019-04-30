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30.04.2019 22:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Коми отметили 370-летие пожарной охраны России

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар )

В Сыктывкаре 370-летие со дня образования пожарной охраны России отметили уличным парадом.

Фото: Виктор Бобырь
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Ранним утром по улицам столицы Коми прошла техника, которая используется для пожаротушения. Во главе процессии был конно-бочечный ход - это уникальная конструкция, в которую запрягали лошадей.

Ее сотрудники ГУ МЧС по Республике Коми воссоздали с помощью сохранившихся чертежей. Также по улицам прошли пожарные ретро-мотоциклы и автомобили. Эта техника уже давно не используется в республике для тушения пожаров, тем не менее, каждый экспонат сотрудники ГУ МЧС поддерживают в исправном состоянии и регулярно реставрируют.

Завершилось празднование торжественным собранием и концертом, на котором выступили лучшие коллективы Сыктывкара.

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