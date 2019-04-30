В Петербурге с 1 мая откроется городская сеть велопроката

В Петербурге с 1 мая начнут работать станции городского велопроката. Поездка длительностью 30-45 минут будет для пользователей бесплатной.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, первые пункты велопроката появятся у станций метро "Адмиралтейская", "Гостиный двор", "Горьковская", "Петроградская", "Крестовский остров", "Технологический институт" а также возле дома №3 по Марсовому полю, у Набережной Лейтенанта Шмидта, 45, на Биржевом проезде, 5 и на Гребной улице, 22.

Планируется, что одновременно на линии будет находиться около 50 велосипедов, к 25 мая откроется еще порядка 20 пунктов проката и число велосипедов возрастет до 160. В полную силу городской прокат заработает к 15 июня, когда число станций увеличится до 50, а одновременно в прокате будет находиться 300 велосипедов.

Бесплатное время пользования велосипедом зависит от тарифа. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отмечают, что таким образом городские власти создают стимулы для горожан отказываться от личных автомобилей в пользу велосипедов.