В Петербурге откроют службу для помощи по поиску достопримечательностей

В историческом центре Петербурга с 30 апреля начнет работу служба "AskMe SPb/Я знаю город". Сотрудники сервиса будут рассказывать туристам, как пройти к достопримечательностям, помогать им найти аптеки и гостиницы.

Как сообщает городской комитет по туризму, сотрудников службы можно будет узнать по униформе с надписью "Ask me SPb". У каждого специалиста будут с собой бесплатные карты города и информационные материалы для туристов.

Сервис будет работать с 9 утра до восьми вечера. Консультанты станут дежурить на Стрелке Васильевского острова, Дворцовой площади, площади Искусств, у Спаса на Крови, Казанского собора, Медного всадника и возле Гостиного Двора. Перемещаться сотрудники будут на сегвеях.

Служба консультантов для туристов появилась в Петербурге в прошлом году, в период Чемпионата Мира по футболу. Тогда сервис себя очень хорошо зарекомендовал. Сотрудники помогали туристам быстро добраться до стадиона, автобусов или городских достопримечательностей. В этом году комитет по туризму ожидает рост числа путешественников, желающих отдохнуть в Петербурге, поэтому было принято решение продолжить работу сервиса.

Служба будет дежурить на улицах до 30 сентября 2019 года.