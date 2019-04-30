В регионах Северо-Запада продолжат расселение аварийного фонда

В России начала действовать новая программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда. В нее включены здания, признанные таковыми после 1 января 2012 года. Все субъекты страны исходя из федеральной программы утвердили и свои региональные на ближайшую шестилетку в привычном формате - метр в метр. Но есть и новшества. Главная из новелл законопроекта - гражданам предоставят возможность самим реконструировать жилье, снести дом и построить на этом же земельном участке новый. Но собственники смогут возложить эту обязанность и на инвестора.

Новый дом

В Карелии решили по-прежнему строить новые дома. С 2019 до 2025 год жилье должны получить 9017 граждан. Они проживают в 636 зданиях. Реализация программы начнется с тех муниципалитетов, которые первыми подготовили всю необходимую документацию. Хотя есть и те, кто даже не определился с местами строительства новых домов.

Поэтому возникает вопрос, будет ли новая программа исполнена в срок и с необходимым качеством. Карелия только в начале нынешнего года заявила, что наконец-то справилась с программой переселения из аварийного жилья, официально завершившейся еще в конце 2017 года. А теперь из бюджета выделили еще 10 миллионов рублей на приведение новых заселенных объектов по переселению граждан в нормативное состояние. Больше всего перечислят в Сортавальский район - почти четыре миллиона. Будут переделывать огрехи в домах в поселках Пряже, Матросы, селе Шелтозеро. Да и с новой программой переселения уже возникают конфликтные ситуации. Жители аварийных домов на Кукковке и Старой Кукковке получили уведомления о том, что они должны определиться с вариантами переселения. Называют территорию Сулажгорского кирпичного завода. Это самый отдаленный район Петрозаводска.

- Мне в мэрии заявили, что вариантов нет, - говорит пенсионерка Нина Кобылина, проживающая вместе с внуком-инвалидом. - У нас жилье на условиях социального найма. Куда скажут, туда и придется ехать.

В администрации города заявляют, что окончательное решение пока не принято, но не видят ничего страшного в Сулажгорском кирпичном заводе. По мнению чиновников, он вполне подходит для реализации действующей программы по переселению граждан. А социальную инфраструктуру можно и потом развивать.

Купить квартиру

А вот в Республике Коми основную ставку делают на покупку уже готового жилья. В утвержденной программе зафиксировано, что новые дома вместо ветхих построят только в четырех муниципалитетах - в Койгородском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Усть-Вымском районах. На это потратят 2,4 миллиарда из 7,4 миллиарда, запланированных на ближайшие шесть лет. На приобретение же квартир у застройщика власти муниципальных образований перечислят 2,5 миллиарда рублей, на покупку квартир на вторичном рынке - 1,3 миллиарда.

Вопрос с переселенцами в Сыктывкаре тоже хотят решить за счет покупки уже готовых квартир. Новые дома специально строить не станут. Но и здесь, как в Карелии, проблема упирается в то, где находятся эти квадратные метры. Как правило, жители не хотят перебираться из своего микрорайона, менять школы, детские сады, привычные условия проживания.

В республиканскую адресную программу включили 34 сыктывкарских дома общей площадью 16,7 тысячи квадратных метров. В них живут 1076 человек. На квартиры потратят один миллиард рублей. А вот в Воркуте, где много брошенных свободных квартир на вторичном рынке, власти рассматривают вариант переселения в них обитателей аварийных домов. Чиновники добавляют: люди могут взять и денежную компенсацию, ее размер будет зависеть от рыночной стоимости земельного участка, на котором находится дом.

Кстати, и в Коми предыдущая программа шла с отставанием, люди жаловались на низкое качество возводимых домов. За время ее действия за различные махинации правоохранительные органы возбудили 46 уголовных дел, 21 из которых - в отношении должностных лиц муниципалитетов.

Повысить темпы

Есть еще одна общая проблема практически для всех регионов СЗФО: слишком медленно идет процесс расселения. Так считает и депутат Думы Великого Новгорода Анна Черепанова. Она уверена, что программу можно выполнить за два-три года, если действовать более оперативно. А еще в программу Новгородской области не попали дома, расположенные в Демянском, Парфинском, Пестовском, Старорусском, Шимском и других сельских районах.

- Отдельная тема - расселение аварийного жилья в районах, где нет ни работы, ни перспектив. Зачем там строить дома, если можно выдать жилищный сертификат на приобретение квартиры в любом населенном пункте Новгородской области? - удивляется депутат.