В регионах Северо-Запада продолжат расселение аварийного фонда

Новости

Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400 10:47
Красноярские врачи оживили "ледяного человека" 10:37
Под Пятигорском загорелся рынок на площади 2,4 тысячи "квадратов" 10:34
Путин направил телеграмму почетному императору Японии 10:33
В Барнауле ребенка зажало в дверях троллейбуса 10:27
Лукашенко: Трудолюбие и верность традициям - залог развития страны 10:23
Дирекция культурного кластера Севастополя начнет работать с 1 июня 10:06
Диетологи: эффективность ЗОЖ-советов из Instagram стремится к нулю 09:57
Подводная лодка "Колпино" с "Калибрами" вернется в Новороссийск 09:54
В аварии автобуса под Орлом пострадали граждане Украины 09:54
Житель Тюменской области устроил стрельбу около магазина 09:36
Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции 09:30
Названы новые профессии на рынке труда в России 09:24
Горсовет Красноперекопска решит вопрос об отставке мэра и главы города 09:23
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором 09:10
Как в Финляндии апгрейдили автомат Калашникова 09:10
Ученые назвали проявляющийся после еды симптом диабета 09:00
В Ростове на авиамоторном заводе сняли кино 08:49
В последний день апреля воздух в Москве прогреется до +13 08:41
В Бурятии на территории промбазы нашли снаряды 08:28
В Бурятии нашли украденное пять лет назад золото на 3,1 млн рублей 08:16
Военные оценили риск весеннего паводка из-за оползня на реке Бурея 08:00
В Хабаровске у отца и сына изъяли 3000 литров поддельного алкоголя 07:23
Пушков прокомментировал высказывание Порошенко о "сказочной Украине" 07:18
Где самые дешевые летние шины в России 07:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 10:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Купить или построить?

В регионах Северо-Запада продолжат расселение аварийного фонда
Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 95(7853)
В России начала действовать новая программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда. В нее включены здания, признанные таковыми после 1 января 2012 года. Все субъекты страны исходя из федеральной программы утвердили и свои региональные на ближайшую шестилетку в привычном формате - метр в метр. Но есть и новшества. Главная из новелл законопроекта - гражданам предоставят возможность самим реконструировать жилье, снести дом и построить на этом же земельном участке новый. Но собственники смогут возложить эту обязанность и на инвестора.

Новый дом

В Карелии решили по-прежнему строить новые дома. С 2019 до 2025 год жилье должны получить 9017 граждан. Они проживают в 636 зданиях. Реализация программы начнется с тех муниципалитетов, которые первыми подготовили всю необходимую документацию. Хотя есть и те, кто даже не определился с местами строительства новых домов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Жильцов аварийных домов в Арктике смогут переселять в другие регионы

Поэтому возникает вопрос, будет ли новая программа исполнена в срок и с необходимым качеством. Карелия только в начале нынешнего года заявила, что наконец-то справилась с программой переселения из аварийного жилья, официально завершившейся еще в конце 2017 года. А теперь из бюджета выделили еще 10 миллионов рублей на приведение новых заселенных объектов по переселению граждан в нормативное состояние. Больше всего перечислят в Сортавальский район - почти четыре миллиона. Будут переделывать огрехи в домах в поселках Пряже, Матросы, селе Шелтозеро. Да и с новой программой переселения уже возникают конфликтные ситуации. Жители аварийных домов на Кукковке и Старой Кукковке получили уведомления о том, что они должны определиться с вариантами переселения. Называют территорию Сулажгорского кирпичного завода. Это самый отдаленный район Петрозаводска.

- Мне в мэрии заявили, что вариантов нет, - говорит пенсионерка Нина Кобылина, проживающая вместе с внуком-инвалидом. - У нас жилье на условиях социального найма. Куда скажут, туда и придется ехать.

В администрации города заявляют, что окончательное решение пока не принято, но не видят ничего страшного в Сулажгорском кирпичном заводе. По мнению чиновников, он вполне подходит для реализации действующей программы по переселению граждан. А социальную инфраструктуру можно и потом развивать.

Купить квартиру

А вот в Республике Коми основную ставку делают на покупку уже готового жилья. В утвержденной программе зафиксировано, что новые дома вместо ветхих построят только в четырех муниципалитетах - в Койгородском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Усть-Вымском районах. На это потратят 2,4 миллиарда из 7,4 миллиарда, запланированных на ближайшие шесть лет. На приобретение же квартир у застройщика власти муниципальных образований перечислят 2,5 миллиарда рублей, на покупку квартир на вторичном рынке - 1,3 миллиарда.

Фото: Администрация Вилюйского района
Кто может рассчитывать на новое жилье взамен аварийного

Вопрос с переселенцами в Сыктывкаре тоже хотят решить за счет покупки уже готовых квартир. Новые дома специально строить не станут. Но и здесь, как в Карелии, проблема упирается в то, где находятся эти квадратные метры. Как правило, жители не хотят перебираться из своего микрорайона, менять школы, детские сады, привычные условия проживания.

В республиканскую адресную программу включили 34 сыктывкарских дома общей площадью 16,7 тысячи квадратных метров. В них живут 1076 человек. На квартиры потратят один миллиард рублей. А вот в Воркуте, где много брошенных свободных квартир на вторичном рынке, власти рассматривают вариант переселения в них обитателей аварийных домов. Чиновники добавляют: люди могут взять и денежную компенсацию, ее размер будет зависеть от рыночной стоимости земельного участка, на котором находится дом.

Кстати, и в Коми предыдущая программа шла с отставанием, люди жаловались на низкое качество возводимых домов. За время ее действия за различные махинации правоохранительные органы возбудили 46 уголовных дел, 21 из которых - в отношении должностных лиц муниципалитетов.

Повысить темпы

Есть еще одна общая проблема практически для всех регионов СЗФО: слишком медленно идет процесс расселения. Так считает и депутат Думы Великого Новгорода Анна Черепанова. Она уверена, что программу можно выполнить за два-три года, если действовать более оперативно. А еще в программу Новгородской области не попали дома, расположенные в Демянском, Парфинском, Пестовском, Старорусском, Шимском и других сельских районах.

- Отдельная тема - расселение аварийного жилья в районах, где нет ни работы, ни перспектив. Зачем там строить дома, если можно выдать жилищный сертификат на приобретение квартиры в любом населенном пункте Новгородской области? - удивляется депутат.

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия СЗФО Новгородская область СЗФО Республика Коми
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы новые профессии на рынке труда в России
Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Пушков прокомментировал высказывание Порошенко о "сказочной Украине"
Двое моряков скончались на судне "Василий Головнин" по пути в ЮАР