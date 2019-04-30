В Старорусскую библиотеку передали книгу о Куратове

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева приняла участие в акции "Городу Достоевского - книгу в подарок" и передала Старорусской библиотеке имени Ф.М. Достоевского книгу Павла Лимерова "Иван Алексеевич Куратов".

Издание, рассказывающее об основоположнике коми литературы, увидело свет в январе 2019-го года. Это действительно редкая книга, тираж - всего 500 экземпляров. Многие данные о жизни Куратова опубликованы впервые. Выпуск книги приурочен к 180-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в этом году.

Кроме того, Надежда Дорофеева предложила выступить в роли "проводника" проекта и подготовить коллегам-парламентариям Северо-Запада письмо с предложением поддержать библиотеку Старой Руссы.

- Такие дельные и глубокие начинания, которые ведет "Российская газета", стоит передавать из одного региона в другой как своеобразную эстафету. Это поможет объединить всех в реальном и полезном деле, - считает отметила Надежда Дорофеева и пообещала заглянуть в Старорусскую библиотеку во время своего визита в Новгородскую область.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, скульптор Григорий Ястребенецкий, вологодский писатель Андрей Малышев, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.

Кстати

"Российская газета" обращается к издателям, писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.