В Старорусскую библиотеку передали книгу о Куратове

Новости

Зеленский извинился за видеоролик с плачущим Кадыровым 21:34
Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефти 21:34
Каракас готов применить оружие, чтобы остановить насилие 21:19
Курс доллара превысил 65 рублей 21:11
Скончалась режиссер Наталия Красноярская 20:38
Порошенко предложил Зеленскому помириться 20:11
Врачи связали ухудшение обоняния с риском скорой смерти 19:55
Жительница Берлина не теряет надежды найти своего отца-фронтовика 19:25
Горсовет Евпатории временно отстранил мэра от должности 19:05
Голландские хозяева забеспокоились о скандале вокруг шоу "Голос. Дети" 19:00
РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ 18:45
Создатели "Шерлока" и "Мира Дикого запада" снимут нового "Дракулу" 18:15
Юная фигуристка Трусова выступит в образе "Матери драконов" 18:11
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра 18:06
В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход 18:02
Мадуро призвал венесуэльцев к народной мобилизации 17:59
В Архангельской области впервые за пять лет зарегистрирована корь 17:55
Вышел трейлер сериала "Общество" - нового "Повелителя мух" 17:50
Губернатор Кубани за год заработал почти 2 млн рублей 17:50
Минпромторг рассекретил внедорожник Aurus Komendant 17:46
МИД РФ предупредил о беспорядках в Каракасе 17:46
В Петербурге с 1 мая откроется городская сеть велопроката 17:46
Грузовик украинских силовиков, груженый снарядами, подорвался на Донбассе 17:43
Скончался заслуженный артист России Дагун Омаев 17:30
Белорусские школьники победили на олимпиаде по химии в Петербурге 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 20:34
Проект: В регионах

В Старорусскую библиотеку передали книгу о Куратове

Текст: Вера Черенева
Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева приняла участие в акции "Городу Достоевского - книгу в подарок" и передала Старорусской библиотеке имени Ф.М. Достоевского книгу Павла Лимерова "Иван Алексеевич Куратов".
Фото: Виктор Бобырь Фото: Виктор Бобырь
Фото: Виктор Бобырь

Издание, рассказывающее об основоположнике коми литературы, увидело свет в январе 2019-го года. Это действительно редкая книга, тираж - всего 500 экземпляров. Многие данные о жизни Куратова опубликованы впервые. Выпуск книги приурочен к 180-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в этом году.

Фото: Пресс-служба Александро-Невской Лавры
Александро-Невская Лавра передала книги для Старорусской библиотеки

Кроме того, Надежда Дорофеева предложила выступить в роли "проводника" проекта и подготовить коллегам-парламентариям Северо-Запада письмо с предложением поддержать библиотеку Старой Руссы.

- Такие дельные и глубокие начинания, которые ведет "Российская газета", стоит передавать из одного региона в другой как своеобразную эстафету. Это поможет объединить всех в реальном и полезном деле, - считает отметила Надежда Дорофеева и пообещала заглянуть в Старорусскую библиотеку во время своего визита в Новгородскую область.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Фото: Пресс-служба администрации Архангельска
Архангельск передал Старорусской библиотеке книги Евгения Коковина

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, скульптор Григорий Ястребенецкий, вологодский писатель Андрей Малышев, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.

Кстати

"Российская газета" обращается к издателям, писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область СЗФО Республика Коми
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле
Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Синдзо Абэ объявил об отречении от престола императора Акихито