В вологодском лесу обнаружили человеческий череп

Человеческий череп был обнаружен в лесу в трех километрах от деревни Ольховик Бабаевского района Вологодской области. Его нашла местная жительница, когда собирала хворост. Об этом сообщили в СК РФ по Вологодской области.

Прибывшие на место следователи тщательно исследовали территорию и, кроме черепа, обнаружили еще и фрагмент кости.

Согласно предварительному заключению специалистов, речь идет не о недавней смерти: с момента гибели человека, которому принадлежат останки, прошло не меньше трех лет.

Теперь следователям СК предстоит провести процессуальную проверку и постараться установить личность погибшего. Уже назначены медико-криминалистические исследования, скорее всего, будет проведена генетическая экспертиза. Одновременно будут проанализированы данные о людях, которые пропали без вести в прилегающих районах. В СК надеются, что в конечном итоге удастся установить личность погибшего и обстоятельства его смерти.