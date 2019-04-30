В Заполярье нашли способ снизить зависимость ТЭК региона от мазута

В Мурманске региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами испытал установку, работающую на "мусорном" топливе.

Представитель регионального оператора Евгений Барзыкин заявил, что испытание котла, работающего на RDF-топливе, - это "прорыв, такого нигде в России еще нет".

Данная установка представляет собой мини-котельную, позволяющую вырабатывать тепло за счет сжигания RDF - вторичного топлива, которое получено из горючей фракции твердых коммунальных отходов. Она установлена в экотехнопарке, который был открыт в декабре 2018 года региональным оператором по обращению с ТКО в районе поселка Междуречье. RDF-топливо - это полученный из отходов горючий материал, в состав которого входят пластик, бумага, картон, текстиль, резина, кожа, дерево и другие горючие материалы, которые перемолоты до состояния мелкой трухи. По теплотворной способности 1,7 килограмма RDF-топлива соответствуют кубическому метру газа. В качестве сырья для получения этого вида топлива можно использовать до 40 процентов поступающих на сортировку твердых коммунальных отходов. Количество вредных веществ, образующихся при сжигании, не превышает допустимых норм и легко поддается контролю. Евгений Барзыкин отметил, что сейчас продолжается отработка наиболее оптимального режима работы котла, исследуются его параметры. После того как установка пройдет сертификацию, ее можно будет предлагать для систем отопления региона. Эту работу предполагается завершить в сентябре.

Смысл использования подобных установок в том, чтобы снизить тариф на услугу по обращению с ТКО, сократить количество размещаемого на полигоне мусора, уменьшая экологическую нагрузку на природу Заполярья. Еще одна цель использования "мусорных" мини-котельных, заявленная региональным оператором, - это снижение мазутозависимости Мурманской области, где 75 процентов тепла до сих пор вырабатывается за счет сжигания мазута. Эту идею поддерживают региональные власти, которые испытывают финансовые проблемы из-за необходимости закупки мазута, цена на который скачкообразно растет. Ее резкое повышение началось в середине 2018 года и превысило планку в 23 тысячи рублей, тогда как в тарифе на тепло стоимость мазута была заложена на уровне 13 тысяч рублей. Как отметили в областной администрации, только за прошлый год региональный бюджет потерял из-за этих скачков около четырех миллиардов рублей, при этом стоимость тепла в Мурманской области - одна из самых высоких на Северо-Западе.

За счет сжигания мусора сегодня уже обогревают около 10 тысяч квартир мурманчан

При этом эксперты отмечают, что технология сжигания отходов для Мурманской области не нова. В Заполярье с 1986 года работает завод по термообработке твердых бытовых отходов, построенный по чешской технологии, и его мощности никогда не были загружены полностью. Вырабатываемое тепло он направляет на отопление жилфонда Мурманска, за счет сжигания мусора обогреваются около 10 тысяч квартир мурманчан. Согласно территориальной схеме по обращению с ТКО, утвержденной региональным правительством, отмечено, что региональный оператор должен поставлять на завод 67,7 тысячи тонн твердых коммунальных отходов в год, хотя мощности завода позволяют перерабатывать 120 тысяч тонн мусора.

Таким образом, главная задача, которая сейчас стоит перед региональными властями, - интегрировать новую технологию и загрузить имеющиеся мощности для получения наибольшего эффекта. Пока же региональный оператор намерен перерабытывать максимальный объем мусора у себя, чтобы не сдавать его и не платить за его переработку заводу.

Тем не менее, полагают энергетики, испытание новой установки по сжиганию RDF-топлива - явление однозначно положительное. Все зависит от того, как она будет использована в дальнейшем, подчеркивает председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Юрий Дунин.

- Чем большие объемы мусора перерабатывает предприятие, тем дешевле обходятся вырабатываемые им гигакалории. Трудно предполагать, что тепло мини-котельной будет дешевле (или хотя бы той же стоимости), чем тепло, вырабатываемое заводом. Но региональный оператор соблюдает в первую очередь свои интересы, - подчеркивает аналитик. - Хотя сжигание мусора - это хорошая инициатива, которую можно только приветствовать.

При полной загрузке завод может передать Мурманску в общей сложности около 150 тысяч гигакалорий тепла в год, благодаря которым можно сэкономить от 10 до 15 тысяч тонн топочного мазута. Если же поставлять заводу менее 67 тысяч тонн мусора, то это нарушит технологический процесс и котлы не смогут выдерживать установленные параметры.

Выход из ситуации есть. По мнению Юрия Дунина, необходимо более жестко стимулировать муниципальные власти, побуждая их отказываться от мазута. И "мусорный" путь выглядит сегодня одним из наиболее перспективных.