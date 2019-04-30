Архангельская область и Ненецкий автономный округ создадут межрегиональную авиакомпанию "Арктика" и предприятие "Аэропорты Арктики". Соглашение о сотрудничестве в сфере развития воздушных перевозок было подписано на минувшем Арктическом форуме. Новая компания появится на базе Нарьян-Марского и 2-го Архангельского авиаотрядов, а предприятие объединит аэропорты и посадочные площадки Поморья и НАО.

На Арктику приходится до 40 процентов всех местных авиаперевозок в стране, и 80 процентов из них - социально значимые. При этом Север с его особенностями выдвигает свои требования к воздушным судам, маршрутной сети, ценовой политике и прочим слагаемым. Однако сегодня Архангельская область и НАО во многом зависят от крупных авиакомпаний-монополистов, которые устанавливают удобное для них время вылета, маршруты и слоты, отмечают в министерстве транспорта Поморья. Северяне часто вынуждены летать в соседние регионы через Москву, что отнимает и время, и деньги.

- Основная идея заключалась в том, чтобы у нас появился перевозчик, учитывающий в первую очередь интересы жителей арктических территорий, - поясняет министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов. - Надо отметить, что фактически мы не создаем новую авиакомпанию, на это потребовалось бы немало времени. Она появится на базе уже существующего перевозчика, имеющего колоссальный опыт работы в арктических широтах. Для этого надо расширить летный сертификат компании, внеся в него новый тип судов.

По словам гендиректора АО "Аэропорт Архангельск" Ваге Петросяна, сегодня успешно работают те воздушные гавани, которые имеют базовую авиакомпанию. Ведь главная статья доходов любого аэропорта - взлеты и посадки воздушных судов, без которых это просто поле.

А конкуренция, возникающая на рынке с появлением новых игроков, должна помочь прежде всего пассажирам. Один пример: самый дешевый билет на рейс из Нарьян-Мара в Екатеринбург стоил 9500 рублей, однако с приходом альтернативного перевозчика цена упала на четыре тысячи.

Но главная задача арктической авиации - обеспечить стабильность местных перевозок.

Северянам часто приходится летать в соседние регионы через Москву, что отнимает и время, и деньги

- Надо учесть, что и Архангельская область, и Ненецкий округ - регионы с уникальной географией, в том числе авиационной. На их территории много островов и труднодоступных мест, есть периоды, когда без воздушного транспорта вообще не обойтись. Если смотреть с точки зрения бизнеса, редкий инвестор захочет в это вкладываться. Главный интересант в развитии местной авиации - сами регионы. И объединяться для решения общих задач надо было, как говорится, еще вчера. Это даст синергетический эффект, экономию на менеджменте, новые возможности участия в программах по субсидированию и лизингу, - перечисляет эксперт.

У компаний, которые сольются в одну, схожие проблемы. Прежде всего это старение парка воздушных судов. На чем летать в Арктике? Такой вопрос рефреном звучал на "авиационной" сессии МАФ-2019. Северные регионы страдают от нехватки воздушной техники. Средний возраст Ан-2 - одного из главных арктических самолетов - достигает 40 лет, через пять лет его планируется вывести из эксплуатации. Заканчивается ресурс Ан-24 и Ан-26.

Но даже если новый самолет или вертолет имеется в наличии, большая часть эксплуатантов не могут сразу приобрести его непосредственно у производителя.

- Все упирается в деньги, - констатировал представитель Уральского завода гражданской авиации Михаил Пересадин. - Проблема решается с помощью различных механизмов финансовой поддержки, в том числе субсидированного лизинга. Львиную долю гражданских самолетов, которые мы произвели в 2017-2019 годах, приобрела государственная транспортная лизинговая компания. Совместно с ней мы занимаемся их "трудоустройством".

Новая арктическая авиакомпания также планирует взять в операционный лизинг три самолета "Сухой Суперджет" последней модификации.

- Создание объединенной авиакомпании позволит в значительной степени нивелировать риски, связанные с преобладанием в парке малой авиации. Если в этом секторе случится спад, при наличии больших самолетов можно удержать компанию на плаву. Соответственно, гораздо проще выстраивать маршрутную сеть и планы по развитию, - полагает Михаил Пересадин.

То же правило - вместе легче выживать - относится к аэропортам и посадочным площадкам, которые уже давно взяли курс на объединение. На базе аэропортовых комплексов в Арктической зоне создано уже четыре объединенных предприятия. В рамках одного холдинга более рентабельные воздушные гавани смогут поддерживать те, у которых нет больших доходов, отмечает Ваге Петросян. Аэропорты Поморья планировалось объединить в рамках концепции развития региональной авиации. Соглашение с НАО позволит сделать это на новом уровне.

Прямая речь

Антон Корень, генеральный директор АО "Центр стратегических разработок в гражданской авиации":

- Авиация в Арктике - базовая основа транспортной системы.

Она связывает северные регионы между собой и с "большой землей", а также решает многие вопросы жизнеобеспечения. На территории Арктической зоны РФ зарегистрировано 39 аэродромов, из них 24 - с искусственным покрытием. Действует большое количество посадочных площадок. Государство играет огромную роль в создании и развитии этой инфраструктуры. До 2024 года на реконструкцию аэродромов и аэропортов Арктической зоны РФ запланировано порядка

37 миллиардов рублей. Предоставляются субсидии на компенсацию выпадающих доходов по ряду маршрутов.

Такие системы господдержки действуют и в других арктических странах. Но при всей системообразующей роли государства для развития авиации необходимы и государственно-частное партнерство, и участие бизнеса.