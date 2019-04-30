Дирекция культурного кластера Севастополя начнет работать с 1 июня

В Севастополе уже с первого июня начнет работать учреждение, отвечающее за строительство и функционирование будущего культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

По ее словам, создаваемая на базе культурного центра Высшая школа музыкального и театрального искусства и Хореографическая академия станут центрами подготовки специалистов для всего Южного федерального округа. И благодаря им севастопольцы смогут получить профессиональное образование в родном городе.

- Мы надеемся, что это будет серьезный прорыв для всех живущих и приезжающих в Севастополь, - отметила Голодец. - Культурный центр станет точкой притяжения всех культурных учреждений и принципиально изменит социальную среду. Он будет не только вмещать в себя шедевры современной культуры, но и поможет создавать новые.

Планируется, что уже в сентябре начнется набор детей в будущую Академию хореографии, правда, на этапе строительства они будут заниматься других площадях - такая практика есть в других регионах РФ.

По словам Ольги Голодец, при возведении культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный будут учтены пожелания севастопольцев.

- Дмитрий Овсянников обратился с просьбой изменить конфигурацию с целью освободить выходы к морю, создать парковую зону, - сказала она. - Мы договорились, что все учреждения должны четко совпадать по своей природе с возникающим парковым пространством. Я думаю, что это будет один из самых красивых культурных комплексов не только в России, но и мире.

Проект планировки территории в районе мыса даст старт трем крупнейшим проектам: музейно-театральному комплексу, обустройству общественного парка с набережной и реконструкции набережной Корнилова и Артбухты. Их объединят в единое общественное пространство с парковой зоной у моря, общей протяженностью пять километров - от Графской пристани до Карантинной бухты - будущего центра культурной и общественной жизни Севастополя. Парк станет естественным продолжением музейно-мемориального комплекса.

- К моменту окончания строительства культурного кластера город должен решить несколько вопросов, - отметил Овсянников. - В частности, с организацией дополнительного образования для детей. Мы должны обеспечить сотрудников комплекса и студентов образовательного блока жильем. Для этого предусмотрено строительство общежитий. Кроме того, будет налажено взаимодействие с ведущими музеями и учреждениями культуры России.

Новый Музейный комплекс будет привозить в город-герой выставки из фондов Русского музея, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи и ведущих региональных музеев страны. Также здесь будут проводиться презентации, выставки, пленэры, конференции и форумы.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что первую выставку в севастопольском филиале посвятят императрице Екатерине II.