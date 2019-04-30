Горсовет Красноперекопска решит вопрос об отставке мэра и главы города

Красноперекопский городской совет сегодня рассмотрит вопрос об отставке главы администрации Сергея Палея и главы города - председателя городского совета Игоря Загребельного. Для этого депутаты соберутся на внеочередную сессию.

Политический кризис в Красноперекопске начался на прошлой неделе, когда депутаты заслушали отчет мэра Сергея Палея о деятельности за 2018 год. И в результате второго из голосований работа администрации в 2018 году признана неудовлетворительной. Когда вопрос был поставлен на голосование в первый раз, за "неуд" для мэра проголосовали 12 из 25 депутатов, а во второй - 15 из 25.

Причиной отрицательной оценки, по информации "РГ", стал срыв в минувшем году реализации программы формирования комфортной городской среды: из-за недобросовестных подрядных организаций четыре дворовые территории не были отремонтированы в срок. Депутаты возложили вину за этот факт на главу администрации, хотя формально в роли заказчика выступало муниципальное предприятие, возглавляемое одним из депутатов горсовета.

Предполагается, что депутаты сегодня удовлетворят написанные мэром Красноперекопска и председателем горсовета заявления об увольнении по собственному желанию. Одновременно будет назначен первый заместитель главы администрации города, который начнется работать с приставкой и.о. - на время проведения конкурса для замещения вакантной должности мэра.

Также в повестке дня значится вопрос о возложении полномочий председателя Красноперекопского горсовета на его вице-спикера.

Справка "РГ"

Сергей Палей работает главой администрации Красноперекопска с 6 июля 2017 года. Экс-мэр Игорь Яцишин был осужден за взятку и превышение должностных полномочий при распоряжении муниципальным имуществом.