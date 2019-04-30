Губернатор Кубани за год заработал почти 2 млн рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев официально отчитался о своих доходах за 2018 год. Данные приводит сайт администрации Краснодарского края.

За минувший год глава региона заработал 1,98 миллиона рублей. Это примерно на 100 тысяч рублей меньше, чем годом ранее - в 2017-м. Тогда доходы губернатора за 12 месяцев составили 2,1 миллиона рублей. Кроме этого, в собственности Вениамина Кондратьева по-прежнему находится квартира площадью 226,2 квадратного метра, дом площадью 68,6 квадратного метра и земельный участок площадью 620 квадратных метров. Также ему принадлежит УАЗ 3159 "Барс" - полноприводный легковой отечественный внедорожник.

Супруга Вениамина Кондратьева в 2018 году, напротив, немного увеличила свой доход. Ее годовой заработок составил 645 тысяч рублей, что на 184 тысячи больше, чем годом ранее. Кроме этого, ей, как и в прошлом году, принадлежит квартира в 130 квадратных метров, дом площадью 70 квадратных метров и земельный участок в 1 000 квадратных метров.

В семье главы региона воспитываются двое несовершеннолетних детей.