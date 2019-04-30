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30.04.2019 15:18
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Семейный ракурс, женский взгляд

Как правильно распределить энергию на "Кинотавре"?
Текст: Ирина Корнеева
В Сочи в тридцатый раз пройдет Открытый российский фестиваль "Кинотавр". В его основном конкурсе - пятнадцать картин, из них шесть - дебютов, семь киноработ - женщин-режиссеров, и десять из пятнадцати фильмов, снятых при поддержке государства.
Президент "Кинотавра" Александр Роднянский и программный директор фестиваля Ситора Алиева. Фото: пресс-служба "Кинотавра". Президент "Кинотавра" Александр Роднянский и программный директор фестиваля Ситора Алиева. Фото: пресс-служба "Кинотавра".
Президент "Кинотавра" Александр Роднянский и программный директор фестиваля Ситора Алиева. Фото: пресс-служба "Кинотавра".

Первая награда будет вручена 9 июня на церемонии открытия Сергею Соловьеву. "Приз за вклад в этом году вручается "за свободу духа и твердость убеждений". Эта формулировка лишь частично отвечает нашей любви и уважению к выдающемуся отечественному режиссеру, который приедет на фестиваль, и чей фильм "Асса" в этом году тоже отмечает свое тридцатилетие и будет показан в рамках программы "Кино на площади" на фестивале", - отметил президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

Основное жюри возглавит Константин Хабенский, в его команде о качестве российских фильмов будут судить композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев и актриса Анна Чиповская. Жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" будет работать под председательством Анны Михалковой.

Фото: kinopoisk.ru
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Второй раз за всю тридцатилетнюю историю существования фестиваля почти половину конкурса составили фильмы, снятые женщинами. "Не потому, что мы этого хотели и специально искали, - прокомментировала такой "гендерный" отбор программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева. - Но действительно, женщин в кино становится все больше и больше. И тема феминизма распространяется не только на тот факт, что режиссеры-женщины снимают кино, или почти десять продюсеров-женщин участвуют в конкурсе, но и на то, что мужчины рассказывают женские истории и все больше сосредотачиваются на женских судьбах и женских драмах. На "Кинотавре" раньше такого не было; мне кажется, это тоже смена парадигмы, способа внимания исследования женских судеб разных времен и из разных уголков страны. Мы не могли этого не заметить. А связана новая тенденция прежде всего с тем, что женщина вообще сегодня стала готова бороться. Бороться за бюджет, участвовать в соревнованиях, и добиваться того, чего предоставлять ей подчас не хотят. Когда закрываются двери Фонда кино, женщины идут в Минкультуры, закрывается Минкульт, они идут к частным инвесторам. Я сама свидетель подобных историй, и этим можно только гордиться. Мужчины чаще сдаются в борьбе за бюджет, вплоть до ухода из профессии. Женщины в этом плане сильнее, и они готовы упорно добиваться своего. Сами обстоятельства породили у нас целую плеяду женщин-продюсеров, которые вполне могут поспорить с мужчинами по части успешности".

В этом контексте традиционно женская тема семьи и поиска партнера стала основой едва ли не всех сюжетов, представленных в главном конкурсе. "Нельзя сказать, что тема семьи - тотальная, но на восемьдесят процентов она присутствует, причем неважно, снят фильм мужчиной или женщиной, - рассказала Ситора Алиева. -  Женщины в последнее время всерьез поменяли повестку дня и привлекли внимание к своим проблемам, к своей психологии, к своим интересам и желаниям".

Фото: Marc Piasecki/WireImage/Getty Images
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По времени картины "Кинотавра" охватят три эпохи советской истории плюс первую мировую войну и современность. Действие в фильме открытия фестиваля - "Одессе" Валерия Тодоровского - происходит в семидесятых годах. Фильм закрытия - "Француз" Андрея Смирнова - погружает в пятидесятые. Внутри программы - наши дни и даже будущие - из фантастического проекта. "Взаимодействие различных времен для нас принципиально и говорит о том, насколько советское еще болит, живет в нас, насколько постсоветское волнует, и насколько современность нас задевает, - считает Ситора Алиева. - И для нас принципиально важно, что пятнадцать авторов фильмов - это люди разных поколений, и из 15 отобранных в основной конкурс работ 12 участников имели прямое отношение к фестивалю "Кинотавр". Момент позитивный: получается, что все те, кто у нас когда-то был награжден или участвовал, продолжают существовать в индустрии и снимать, вошли в нее с короткометражными фильмами, и никто не собирается выходить. Фактически это и есть зримый результат работы программной дирекции "Кинотавра" по поиску новых имен и отбору перспективных авторов. Мы их ждем, ищем, находим, отбираем и даем шанс быть замеченными и оцененными профессионалами отрасли. А они к нам возвращаются с новыми работами: кто с полнометражным дебютом после участия в программе "Кинотавр. Короткий метр", а кто - уже зрелыми мастерами".

Из тех, кто уже становился призерами фестиваля в основном или короткометражном конкурсе, а в этом году поборется за главный приз "Кинотавра", назовем имена Ларисы Садиловой (в этом году в Сочи увидят ее фильм "Однажды в Трубчевске"), Юсупа Разыкова (он представит картину "Керосин"), Григория Константинопольского (который покажет современную экранизацию "Грозы" с полностью сохраненным текстом Островского), Валерии Гай Германики (приготовившей взрывную и нервную киноисторию на тему семьи "Мысленный волк"), Юрия Быкова ("Сторож"), Оксаны Карас ("Выше неба"), Нигины Сайфуллаевой ("Верность")…

Дебютантов в полном метре в этом году шестеро. Это Григорий Добрыгин, успевший со своей картиной "Sheena667" уже принять участие в Роттердамском фестивале; ученик мастерской Сокурова Александр Золотухин, чей фильм "Мальчик русский" уже был показан на Берлинале; сценарист Анна Пармас со своей первой режиссерской работой "Давай разведемся"; участница короткометражного конкурса "Кинотавра" 2010 года Мария Агранович ("Люби всех"); выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров Петр Левченко ("Куратор") и выпускник ВГИКа Борис Акопов ("Бык").

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На вопрос, почему "Кинотавр" в этом году отказался от отдельного конкурса дебютов, на пресс-конференции ответил Александр Роднянский: "Мы относимся к фестивалю, как к очень живому организму, который может ежегодно реагировать на изменения обстоятельств внутри отечественного кино. Выпустили более чем достаточно ярких, любопытных дебютов, и имеет смысл показать их в большом количестве - мы создаем для них отдельный конкурс. Если нет - мы включаем дебюты в программу основного конкурса".

Помимо конкурсов полного и короткого метра, на киносмотре в Сочи готовят традиционную внеконкурсную программу показов "Кино на площади" и ряд юбилейных проектов, посвященных 30-летию "Кинотавра". Новшество деловой части программы - впервые будет проведен форум киношкол. Причины две: столетие старейшей киношколы - ВГИКа и огромная популярность кинообразования в России. Сегодня существует около тридцати различных российских киношкол. Цель форума, в котором примут участие семь ведущих, - обсудить вектор развития отечественного кинообразования и расставить в нем ориентиры.

Пройдет "Кинотавр" с 9 по 16 июня в Сочи при поддержке Министерства культуры, Сбербанка и активном участии Романа Абрамовича.

Цитата

Президент ОРКФ "Кинотавр" Александр Роднянский:

- Безусловно, картины, которые мы показываем в Сочи, влияют на то, каким будет наше кино завтра. Пришла пора новой смены поколений, и нам важно не пропустить при отборе тех авторов, кто определит лицо российского кино на ближайшие годы. Миссия ответственная. И задача главного фестиваля - а за пошедшие три десятка лет "Кинотавр" стал главным событием нашей кинематографической жизни - быть всегда на шаг впереди уже существующих кинопроцессов. Находить в настоящем ростки будущего. "Кинотавр", празднующий в этом году тридцатилетие, работает для кино и для кинематографистов. А не наоборот. Так что главные герои нашего юбилея - люди, снимающие фильмы, создающие российский кинематограф, привлекающие интерес к нему нашей отечественной аудитории и выводящие его на мировой уровень.

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