Как правильно распределить энергию на "Кинотавре"?

В Сочи в тридцатый раз пройдет Открытый российский фестиваль "Кинотавр". В его основном конкурсе - пятнадцать картин, из них шесть - дебютов, семь киноработ - женщин-режиссеров, и десять из пятнадцати фильмов, снятых при поддержке государства.

Первая награда будет вручена 9 июня на церемонии открытия Сергею Соловьеву. "Приз за вклад в этом году вручается "за свободу духа и твердость убеждений". Эта формулировка лишь частично отвечает нашей любви и уважению к выдающемуся отечественному режиссеру, который приедет на фестиваль, и чей фильм "Асса" в этом году тоже отмечает свое тридцатилетие и будет показан в рамках программы "Кино на площади" на фестивале", - отметил президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

Основное жюри возглавит Константин Хабенский, в его команде о качестве российских фильмов будут судить композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев и актриса Анна Чиповская. Жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" будет работать под председательством Анны Михалковой.

Второй раз за всю тридцатилетнюю историю существования фестиваля почти половину конкурса составили фильмы, снятые женщинами. "Не потому, что мы этого хотели и специально искали, - прокомментировала такой "гендерный" отбор программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева. - Но действительно, женщин в кино становится все больше и больше. И тема феминизма распространяется не только на тот факт, что режиссеры-женщины снимают кино, или почти десять продюсеров-женщин участвуют в конкурсе, но и на то, что мужчины рассказывают женские истории и все больше сосредотачиваются на женских судьбах и женских драмах. На "Кинотавре" раньше такого не было; мне кажется, это тоже смена парадигмы, способа внимания исследования женских судеб разных времен и из разных уголков страны. Мы не могли этого не заметить. А связана новая тенденция прежде всего с тем, что женщина вообще сегодня стала готова бороться. Бороться за бюджет, участвовать в соревнованиях, и добиваться того, чего предоставлять ей подчас не хотят. Когда закрываются двери Фонда кино, женщины идут в Минкультуры, закрывается Минкульт, они идут к частным инвесторам. Я сама свидетель подобных историй, и этим можно только гордиться. Мужчины чаще сдаются в борьбе за бюджет, вплоть до ухода из профессии. Женщины в этом плане сильнее, и они готовы упорно добиваться своего. Сами обстоятельства породили у нас целую плеяду женщин-продюсеров, которые вполне могут поспорить с мужчинами по части успешности".

В этом контексте традиционно женская тема семьи и поиска партнера стала основой едва ли не всех сюжетов, представленных в главном конкурсе. "Нельзя сказать, что тема семьи - тотальная, но на восемьдесят процентов она присутствует, причем неважно, снят фильм мужчиной или женщиной, - рассказала Ситора Алиева. - Женщины в последнее время всерьез поменяли повестку дня и привлекли внимание к своим проблемам, к своей психологии, к своим интересам и желаниям".

По времени картины "Кинотавра" охватят три эпохи советской истории плюс первую мировую войну и современность. Действие в фильме открытия фестиваля - "Одессе" Валерия Тодоровского - происходит в семидесятых годах. Фильм закрытия - "Француз" Андрея Смирнова - погружает в пятидесятые. Внутри программы - наши дни и даже будущие - из фантастического проекта. "Взаимодействие различных времен для нас принципиально и говорит о том, насколько советское еще болит, живет в нас, насколько постсоветское волнует, и насколько современность нас задевает, - считает Ситора Алиева. - И для нас принципиально важно, что пятнадцать авторов фильмов - это люди разных поколений, и из 15 отобранных в основной конкурс работ 12 участников имели прямое отношение к фестивалю "Кинотавр". Момент позитивный: получается, что все те, кто у нас когда-то был награжден или участвовал, продолжают существовать в индустрии и снимать, вошли в нее с короткометражными фильмами, и никто не собирается выходить. Фактически это и есть зримый результат работы программной дирекции "Кинотавра" по поиску новых имен и отбору перспективных авторов. Мы их ждем, ищем, находим, отбираем и даем шанс быть замеченными и оцененными профессионалами отрасли. А они к нам возвращаются с новыми работами: кто с полнометражным дебютом после участия в программе "Кинотавр. Короткий метр", а кто - уже зрелыми мастерами".

Из тех, кто уже становился призерами фестиваля в основном или короткометражном конкурсе, а в этом году поборется за главный приз "Кинотавра", назовем имена Ларисы Садиловой (в этом году в Сочи увидят ее фильм "Однажды в Трубчевске"), Юсупа Разыкова (он представит картину "Керосин"), Григория Константинопольского (который покажет современную экранизацию "Грозы" с полностью сохраненным текстом Островского), Валерии Гай Германики (приготовившей взрывную и нервную киноисторию на тему семьи "Мысленный волк"), Юрия Быкова ("Сторож"), Оксаны Карас ("Выше неба"), Нигины Сайфуллаевой ("Верность")…

Дебютантов в полном метре в этом году шестеро. Это Григорий Добрыгин, успевший со своей картиной "Sheena667" уже принять участие в Роттердамском фестивале; ученик мастерской Сокурова Александр Золотухин, чей фильм "Мальчик русский" уже был показан на Берлинале; сценарист Анна Пармас со своей первой режиссерской работой "Давай разведемся"; участница короткометражного конкурса "Кинотавра" 2010 года Мария Агранович ("Люби всех"); выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров Петр Левченко ("Куратор") и выпускник ВГИКа Борис Акопов ("Бык").

На вопрос, почему "Кинотавр" в этом году отказался от отдельного конкурса дебютов, на пресс-конференции ответил Александр Роднянский: "Мы относимся к фестивалю, как к очень живому организму, который может ежегодно реагировать на изменения обстоятельств внутри отечественного кино. Выпустили более чем достаточно ярких, любопытных дебютов, и имеет смысл показать их в большом количестве - мы создаем для них отдельный конкурс. Если нет - мы включаем дебюты в программу основного конкурса".

Помимо конкурсов полного и короткого метра, на киносмотре в Сочи готовят традиционную внеконкурсную программу показов "Кино на площади" и ряд юбилейных проектов, посвященных 30-летию "Кинотавра". Новшество деловой части программы - впервые будет проведен форум киношкол. Причины две: столетие старейшей киношколы - ВГИКа и огромная популярность кинообразования в России. Сегодня существует около тридцати различных российских киношкол. Цель форума, в котором примут участие семь ведущих, - обсудить вектор развития отечественного кинообразования и расставить в нем ориентиры.

Пройдет "Кинотавр" с 9 по 16 июня в Сочи при поддержке Министерства культуры, Сбербанка и активном участии Романа Абрамовича.

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Президент ОРКФ "Кинотавр" Александр Роднянский:

- Безусловно, картины, которые мы показываем в Сочи, влияют на то, каким будет наше кино завтра. Пришла пора новой смены поколений, и нам важно не пропустить при отборе тех авторов, кто определит лицо российского кино на ближайшие годы. Миссия ответственная. И задача главного фестиваля - а за пошедшие три десятка лет "Кинотавр" стал главным событием нашей кинематографической жизни - быть всегда на шаг впереди уже существующих кинопроцессов. Находить в настоящем ростки будущего. "Кинотавр", празднующий в этом году тридцатилетие, работает для кино и для кинематографистов. А не наоборот. Так что главные герои нашего юбилея - люди, снимающие фильмы, создающие российский кинематограф, привлекающие интерес к нему нашей отечественной аудитории и выводящие его на мировой уровень.