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30.04.2019 08:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свободные ставки

Донские перевозчики переходят на нерегулируемый тариф
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 95(7853)
До 2021 года все пригородные и междугородние маршруты в Ростовской области будут переведены на нерегулируемый тариф, а стоимость проезда станет определять сам перевозчик.
Фото: Алексей Стригин/РГ Фото: Алексей Стригин/РГ
Фото: Алексей Стригин/РГ

"Эта мера должна способствовать повышению рентабельности работы автотранспортных предприятий и вместе с тем формированию здоровой конкуренции между перевозчиками. Автоперевозчик, предложивший наилучшие условия для перевозки пассажиров, будет допущен к обслуживанию", - сообщили "РГ" в пресс-службе министерства транспорта Ростовской области.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как отметили в ведомстве, в полномочия министерства транспорта Ростовской области не входит проверка финансовых расчетов перевозчиков, а также контроль за применением нерегулируемых тарифов.

Всего в Ростовской области сейчас зарегистрировано 669 межмуниципальных маршрутов, на 110 стоимость проезда определяет перевозчик. На большей части маршрутов по-прежнему применяются ставки, утвержденные региональной службой по тарифам Ростовской области: в автобусах пригородного сообщения - 1,67 рубля за один пассажиро-километр, в автобусах междугородного сообщения - 1,75 рубля.

Не зафиксировано жалоб от населения на стоимость проезда и в региональном управлении ФАС.

- В последний раз в Ростовской области тарифы на проезд в общественном транспорте менялись 1 октября 2017 года. Самый высокий был установлен для общественного пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону. При оплате наличными поездка обойдется в 24 рубля, а при безналичной оплате транспортной или банковской картой - в 20 рублей, - рассказал "РГ" официальный представитель регионального управления ФАС Максим Кузнецов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По его словам, жалобы на высокие тарифы поступали от жителей лишь в момент их введения, но после рассмотрения были признаны необоснованными. Но если с ценой поездки жители Дона смирились, то состояние общественного транспорта зачастую вызывает жалобы и нарекания. Весной сотрудники минтранса Ростовской области и Южного управления государственного автодорожного надзора проверили состояние автобусов, курсирующих по межмуниципальному маршруту №85А Ростов - ТЦ "Мега".

"В автобусах отсутствовали ремни безопасности, не работали замки дверей кузова, а также устройства приведения в действие аварийного выхода. Салон автобусов переоборудован - перевозчик изменил схему расположения пассажирских кресел. Отсутствовали аптечки и огнетушители, в одной из машин обнаружена трещина лобового стекла", - сообщили в ведомстве.

В итоге должностные лица были оштрафованы на 20 тысяч рублей, а предприятие - на 100 тысяч рублей.

Тем временем

Половину поездок в общественном транспорте ростовчане оплачивают картами. При этом два года назад безналично оплачивалась лишь каждая двадцатая поездка. Ежедневно в донской столице совершается порядка 434 тысяч поездок, при этом через терминалы бесконтактной оплаты фиксируется более 220 тысяч транзакций. Всего в пользовании ростовчан находится свыше 649 тысяч транспортных карт.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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