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30.04.2019 08:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дача на сдачу

До юга России дошла мода на аренду домика в деревне
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России № 95(7853)
Предложение о продаже и аренде дач в России значительно превышает спрос. При этом цена на них не падает, а даже растет. Поэтому покупатели не спешат приобретать недвижимость на природе, а все чаще предпочитают брать ее в аренду. В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена дач в Ростовской области выросла на 7,2 процента, а стоимость посуточной аренды - на 7,5 процента, сообщает пресс-служба крупного российского сайта объявлений.
Фото: Владимир Зинин/ТАСС Кто-то выращивает на даче овощи и фрукты, а кто-то строит домики и сдает их в аренду Фото: Владимир Зинин/ТАСС
Кто-то выращивает на даче овощи и фрукты, а кто-то строит домики и сдает их в аренду Фото: Владимир Зинин/ТАСС

На юге быстрее всего дачи дорожали в Крыму, где за год средняя стоимость квадратного метра выросла на 74 процента, до 75,8 тысячи рублей. Но "поднимать" дачу с нуля на полуострове еще дороже. "Участок дешевле 1,5 миллиона рублей вряд ли найдешь, и то до моря придется на авто или автобусе ездить. Подключить газ - еще тысяч 200 - 300. Строительство небольшого дома выйдет еще на два миллиона. При этом ровных участков почти нет, приходится подпорки заливать, а это новые вложения", - приводит расклад аналитик компании по недвижимости Алексей Брунов.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Увеличение числа желающих продать дачу эксперты связывают с тем, что с 1 января вступили в силу новые правила регистрации дачных участков, согласно которым их владельцы должны переоформить собственность. Несмотря на то что дачная амнистия продлена до 1?марта 2020 года, рынок реагирует уже сейчас, и многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать ее. Однако рост цен и снижение реальных доходов населения сдерживает спрос.

На этом фоне все более актуальным становится сдача дачи в аренду. Таких предложений, по данным одного из порталов, специализирующихся на сделках с недвижимостью, стало больше на десять процентов. На юге России рост спроса наблюдается, прежде всего, в Краснодарском крае. Раньше такая услуга была не характерна для юга страны, где практически каждый второй имеет свой "домик в деревне".

- Сегодня и на юге появился новый тренд - сдача дачи на сезон. Это удобно: отсутствует бремя забот по обслуживанию земельного участка, и в то же время в любой момент можно поменять дислокацию, - говорит специалист по недвижимости одной из риелторских компаний Роман Баялов.

В Ростовской области плата за аренду дачной недвижимости действительно весьма демократична. Например, самое дорогое предложение - дача в пределах городского округа в садоводческом товариществе. Ее можно снять по цене современной студии в новостройке, от 12 до 15 тысяч рублей в месяц. Чаще всего такие дома, кстати, и снимают как альтернативу городской квартире. Дом с садом за чертой города, но в пределах 10 - 15 километров от него, с газом и другими удобствами можно снять дешевле, за 8 - 10 тысяч в месяц.

Между тем

В прошлом году, согласно данным ВЦИОМ, лето на даче провел каждый четвертый. И часть этих россиян как вариант организации летнего отдыха выбрала аренду недорогих объектов на вторичном загородном рынке.

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