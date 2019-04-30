На Кубани директора вуза обвинили в многомиллионных взятках

На Кубани директору филиала Адыгейского государственного университета и секретарям приемной комиссии вуза предъявили обвинения в получении взяток, размер которых может исчисляться многими миллионами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", на прошлой неделе Первомайский районный суд Краснодара заключил под стражу директора филиала Адыгейского государственного университета, расположенного в кубанском городе Белореченске.

- По данным следствия, с марта 2014 года руководитель филиала создала преступную группу, в которую вовлекла своих подчиненных, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кубани. - Причем между участниками были четко распределены роли. Так, по разработанной схеме технические секретари приемной комиссии предлагали абитуриентам за деньги зачисление в вуз без вступительных испытаний. А затем, как утверждают правоохранители, внеся задним числом "мертвые души" в списки учащихся, они оформляли документы о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками преподавателей.

Также, по данным правоохранителей, директор филиала в различные периоды времени поручала сотрудникам получать у абитуриентов "деньги как лично, так и посредством переводов на расчетные счета банковских карт".

Ранее в филиале вуза и по месту жительства сотрудников учебного заведения были проведены обыски, во время которых следователи СК изъяли более 100 миллионов рублей. Откуда появились эти деньги, их владельцы - преподаватели и руководители вуза - пояснить не смогли. В результате Первомайский районный суд заключил всех подозреваемых под стражу на два месяца.

А две недели назад сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовные дела в отношении трех секретарей приемной комиссии филиала Адыгейского университета по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Причем одну женщину в марте этого года взяли с поличным прямо на рабочем месте, когда та получала 1,8 миллиона рублей за дипломы для пятерых граждан.

Анализируя документы Белореченского филиала Адыгейского государственного университета, чье руководство обвиняют во многомиллионных взятках, следователи обнаружили, что за 2018 год здесь было выдано почти 1400 дипломов о высшем юридическом образовании. При этом в самом Адыгейском государственном университете - головном образовательном учреждении - за тот же период дипломы юристов получили всего 120 студентов.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники МВД.