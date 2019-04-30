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30.04.2019 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани директора вуза обвинили в многомиллионных взятках

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани директору филиала Адыгейского государственного университета и секретарям приемной комиссии вуза предъявили обвинения в получении взяток, размер которых может исчисляться многими миллионами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Как ранее уже писала "РГ", на прошлой неделе Первомайский районный суд Краснодара заключил под стражу директора филиала Адыгейского государственного университета, расположенного в кубанском городе Белореченске.

- По данным следствия, с марта 2014 года руководитель филиала создала преступную группу, в которую вовлекла своих подчиненных, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кубани. - Причем между участниками были четко распределены роли. Так, по разработанной схеме технические секретари приемной комиссии предлагали абитуриентам за деньги зачисление в вуз без вступительных испытаний. А затем, как утверждают правоохранители, внеся задним числом "мертвые души" в списки учащихся, они оформляли документы о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками преподавателей.

Также, по данным правоохранителей, директор филиала в различные периоды времени поручала сотрудникам получать у абитуриентов "деньги как лично, так и посредством переводов на расчетные счета банковских карт".

Ранее в филиале вуза и по месту жительства сотрудников учебного заведения были проведены обыски, во время которых следователи СК изъяли более 100 миллионов рублей. Откуда появились эти деньги, их владельцы - преподаватели и руководители вуза - пояснить не смогли. В результате Первомайский районный суд заключил всех подозреваемых под стражу на два месяца.

А две недели назад сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовные дела в отношении трех секретарей приемной комиссии филиала Адыгейского университета по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Причем одну женщину в марте этого года взяли с поличным прямо на рабочем месте, когда та получала 1,8 миллиона рублей за дипломы для пятерых граждан.

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Анализируя документы Белореченского филиала Адыгейского государственного университета, чье руководство обвиняют во многомиллионных взятках, следователи обнаружили, что за 2018 год здесь было выдано почти 1400 дипломов о высшем юридическом образовании. При этом в самом Адыгейском государственном университете - головном образовательном учреждении - за тот же период дипломы юристов получили всего 120 студентов.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники МВД.

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