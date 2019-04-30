На "Самбекских высотах" высажены новые деревья сада Победы

Сад Победы на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" пополнился новыми деревьями. Здесь юнармейцы, казаки, волонтеры и представители региональных органов власти высадили сто саженцев сирени и дуба.

Цветущая сирень должна стать живым украшением монумента павшим в 1943 году бойцам Миус-фронта.

- В честь Дня Победы мы высаживаем деревья, расширяя сад, который в октябре прошлого года здесь заложил губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе со студенческими отрядами со всей страны. Каждую весну, как сейчас, здесь будет цвести живой народный памятник - сад Победы, напоминая о тех, кто жизнью отстоял свободу Отечества и наше будущее, - подчеркнул заместитель главы региона Виктор Гончаров.

Отметим, что подобных памятников солдатам Великой Отечественной войны на юге России и Северном Кавказе не существует. На площади более одного гектара разбит сад. Деревья при участии дендрологов Ботанического сада Южного федерального университета подобраны с таким расчетом, чтобы они зацвели к началу мая и радовали своей жизненной силой посетителей музея весь месяц. Кстати, высаженные на Самбекских высотах в прошлом году саженцы вишни и яблони уже начали цвести. В этом заслуга рабочих и добровольцев, которые бережно ухаживают за садом и строят народный монумент.

Напомним, решение о строительстве народного музея "Самбекские высоты" было принято властями региона в год 70-летия Победы. Идея родилась на встрече главы региона с ветеранами и поисковиками. При участии правительства области был выделен участок в Неклиновском районе. В 2015 году был учрежден благотворительный фонд, более 50 концертов и патриотических акций прошли в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске, Шахтах, Аксайском и Волгодонском районах. Для сбора средств была проведена благотворительная акция, с помощью которой удалось собрать свыше 11 миллионов рублей: так проект "Самбекские высоты" поистине стал народным. Весной 2017 года на высотах была заложена Аллея героев, где с воинскими почестями захоронили останки 46 бойцов Красной Армии.

В начале апреля губернатор области Василий Голубев оценил ход строительства музейного комплекса. Строительная готовность объекта превышает 60 процентов. Работа сейчас в самом разгаре, она будет продолжаться до весны 2020 года, когда в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне музейный комплекс будет открыт. В его состав войдут памятник "Самбек", интерактивная площадка с военной техникой и фортификационными укреплениями, а также мемориал "Памяти павших героев". Комплекс оснастят мультимедийным оборудованием с видео- и аудиоэффектами для воспроизводства фрагментов исторических событий.

Справка

Музейный комплекс "Самбекские высоты" разместится на площади более трех тысяч квадратных метров. В 1943 году гитлеровцы возвели здесь оборонительную линию Миус-фронт и считали, что сокрушить их оборону невозможно. Однако невозможное случилось, хотя прорыв дался невероятной ценой. В тех сражениях погибли или пропали без вести более 150 тысяч советских воинов, еще 400 тысяч красноармейцев были ранены.