В Волгоградской области с начала года зарегистрировано сразу три новых сельхозкооператива: в Михайловке, Новоаннинском и Среднеахтубинском районах. Несколько десятков фермерских хозяйств объединились для совместного выхода на новые рынки сбыта. Они будут продавать молочные товары и продукцию птицеводства.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в области насчитывается более 130 сельскохозяйственных кооперативов. В отличие от колхозов кооперация - дело по-настоящему добровольное. И это хороший шанс выжить в конкурентной борьбе с крупными производителями. При слиянии снижаются издержки, повышается рентабельность, рынок сбыта становится шире. Аграриям также проще участвовать в госпрограммах.

Малым формам хозяйствования в регионе предоставляют гранты. Им доступно льготное кредитование, участие на выгодных условиях в лизинговых программах. Так, в прошлом году на развитие кооперации в области направили 24 миллиона рублей, в целом за пять лет поддержкой воспользовались 17 крупных кооперативов в общей сложности на 124 миллиона рублей.

- Мелким фермерам без кооперации тяжело работать, - считает фермер из Среднеахтубинского района Александр Ульянов. - С маленькими объемами и договор на поставку не заключишь. А объединившись, можно создать более крупный лот. Сегодня, с одной стороны, есть меры господдержки, которые действительно помогают. С другой - масса надзорных органов, выполнить требования которых селянам часто не под силу. В кооперации это проще. К сожалению, остаются еще проблемы с банками. Там на меня смотрят как на обычного посредника, хотя я представляю интересы своих же пайщиков. Банкиры готовы инвестировать только в конкретное производство, то есть если члены кооператива хотят получить кредит на развитие, все десять фермеров должны выстроиться в очередь в один кабинет.

Как у соседей

Из 42 сельскохозяйственных кооперативов, зарегистрированных в Крыму с 2015 года, работает лишь четвертая часть. Между тем в личных подсобных хозяйствах полуострова производится около 60 процентов всей сельхозпродукции. Кооперация, подчеркивают в профильном министерстве, - единственная возможность для крестьян получить государственную поддержку, и весьма внушительную. Крупные кооперативы сегодня могут рассчитывать на гранты от государства до 80 миллионов рублей.

В прошлом году два кооператива в Крыму подали заявку на получение господдержки в размере 77 миллионов рублей. В минсельхозе изучили их планы и результаты предшествующей работы и решили поддержать на уровне правительства Крыма. В одном из кооперативов собираются строить аграрный рынок, параллельно развивая животноводческое направление, в другом - сосредоточились на растениеводстве и тепличных овощах.