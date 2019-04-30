Последние несколько лет изумрудные газоны - неизменный атрибут оформления городских улиц, спортивных объектов, частных домовладений и даже промышленных предприятий. Во многом этому способствует федеральная программа "Формирование комфортной городской среды": получив средства, жители городов и поселков действительно стараются сделать свои дворы красивее и чище, а улицы - зеленее. И это привело к тому, что спрос на рулонные газоны сейчас значительно превышает предложение. Однако предприниматели не спешат занимать свободную нишу, хотя, казалось бы, для аграрных южных регионов с огромными сельхозугодьями выращивание газонной травы - дело прибыльное и перспективное.

Именно так считает предприниматель из донской глубинки Александр Мешков. Газонным бизнесом Александр стал заниматься четыре года назад. Основная его производственная площадка, а это 40 гектаров, находится рядом с его малой родиной, хутором Черни Усть-Донецкого района.

- Для газононасаждения отведено 20 гектаров, еще 20 гектаров - для будущих проектов, но земли все равно не хватает. Сейчас я веду переговоры о том, чтобы взять в аренду дополнительные участки. Спрос пока превышает предложение: в год я выращиваю 100 тысяч квадратных метров газона, а потребность рынка - 800 тысяч, - говорит предприниматель.

При этом, по словам Мешкова, несмотря на все плюсы, этот бизнес пока не востребован.

- Конкуренция на рынке небольшая, и тому есть причины. Во-первых, технология выращивания газонов достаточно сложная, во-вторых, требуется дорогостоящее оборудование, в-третьих, надо много времени проводить в сельской местности, что не всем нравится, - говорит Александр.

Вырастить качественный газон - дело действительно непростое. Ученые говорят, нужно учитывать и знать множество нюансов. Например, малейшее изменение цвета травы указывает на заражение ее грибком. Если вовремя не обработать крохотный кусок газона с пожелтевшей травой, то инфекция распространится на весь участок. Еще одна из причин, почему предприниматели не горят желанием заниматься выращиванием газонов, - семена. Отечественных семян на рынке практически нет, а импортные очень дорогие. Из-за этого некоторые сами начинают экспериментировать с семенами, высаживая разные виды трав и наблюдая за их поведением.

А вот российский ландшафтный дизайнер Александр Толоконников, считает, что эксперименты с семенами, конечно, дело хорошее, но если говорить о серьезных результатах, то лучше брать проверенные временем "исходники".

- Сегодня есть проверенные импортные семена, селекцией которых на протяжении десятилетий занимались целые институты и видные ученые. Качественный газон делается из хорошей травосмеси, где присутствует десять злаков. На юге России есть несколько компаний, занимающихся газонным бизнесом. Они на рынке уже 15 лет и, в совершенстве освоив западные технологии, пришли к превосходному результату, - считает Толоконников.

Что же касается озеленения как бизнеса, то здесь проблема, по его мнению, в другом: в этой сфере пока еще весьма низкий культурный спрос.

- У людей есть желание жить в единении с природой, но нет общего понимания, как надо озеленять городские улицы, скверы и парки, нет качественного массового продукта. Исключения, конечно, появляются. К примеру, новый парк в Краснодаре. Но таких пока единицы, - добавляет дизайнер.

Компетентно

Сергей Горбов, доктор биологических наук, заведующий научно-испытательной лабораторией "Биогеохимия", ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского Южного федерального университета:

- Качественное газонное покрытие в условиях юга Европейской части России выращивать можно, вопрос только в стоимости. Фактически газон - это фитоценоз злаковых трав, которые мы поддерживаем в вечной фазе кущения. Чтобы создать стабильное газонное покрытие, необходимо обеспечить его оптимальным количеством влаги и элементами питания. С последним, казалось бы, проблем быть не должно, ведь Ростовская область находится в зоне чернозема, который славится своим плодородием. Но по факту для газонов показатели плодородия являются относительными, а иногда и нежелательными. Наша почва тяжелая по гранулометрическому составу, в ней высокое содержание физической глины, что не позволяет в долгосрочной перспективе нормально развиваться корневой системе газонных трав. Кроме того, зачастую в черноземе наблюдается недостаток минеральных форм азота и подвижных форм фосфора, а значит, без удобрения обойтись нельзя.

Некоторые предприниматели пытаются заниматься селекцией отечественных семян газонной травы. Я считаю это благим делом. К сожалению, селекция в целом в постсоветский период переживала не лучшие времена. Если сейчас находятся специалисты, готовые заниматься этим вопросом, то честь им и хвала. В любом случае районированные травы будут произрастать лучше, чем привезенные из северных широт.