Стартовали перевозки по "единому" билету в Крым

30 апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по "единому" билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы.

По данным Единой транспортной дирекции, по состоянию на конец апреля реализовано 73,2 тысячи единых билетов. Из них в Крым - 47,1 тысяча, из Крыма - 26 тысячи билетов, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году.

По данным заместителя генерального директора АНО "Единая транспортная дирекция" Данила Иванова, всего на майские праздники единым билетом в Крым планируют воспользоваться более четырех тысяч человек. В 2018 году за этот же период - 3,3 тысячи пассажиров.

Опрос в соцсетях показал, что 22 процентов пассажиров, купивших "единый" билет, летом едут в Евпаторию, 18 процентов - в Ялту, 15 процентов - в Судак. Феодосию и Севастополь выбрали 14 и 10 процентов путешественников.

Справка "РГ"

В туристический сезон (с 30 апреля до 30 сентября) 2019 года перевозки по "единому" билету будут осуществляться в семь городов Крыма: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Стоимость поездки осталась на уровне 2015 года.