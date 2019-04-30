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30.04.2019 10:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стартовали перевозки по "единому" билету в Крым

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: АНО "ЕТД" Фото: АНО "ЕТД"
Фото: АНО "ЕТД"

30 апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по "единому" билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы.

По данным Единой транспортной дирекции, по состоянию на конец апреля реализовано 73,2 тысячи единых билетов. Из них в Крым - 47,1 тысяча, из Крыма - 26 тысячи билетов, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
По Крымскому мосту проехали более 4,8 миллиона автомобилей

По данным заместителя генерального директора АНО "Единая транспортная дирекция" Данила Иванова, всего на майские праздники единым билетом в Крым планируют воспользоваться более четырех тысяч человек. В 2018 году за этот же период - 3,3 тысячи пассажиров.

Опрос в соцсетях показал, что 22 процентов пассажиров, купивших "единый" билет, летом едут в Евпаторию, 18 процентов - в Ялту, 15 процентов - в Судак. Феодосию и Севастополь выбрали 14 и 10 процентов путешественников.

Справка "РГ"

В туристический сезон (с 30 апреля до 30 сентября) 2019 года перевозки по "единому" билету будут осуществляться в семь городов Крыма: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Стоимость поездки осталась на уровне 2015 года.

Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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