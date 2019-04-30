В Астрахани реконструируют "ливневку" и очистные сооружения

Министерство строительства и ЖКХ России поддержало предложение врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова включить проект создания современной ливнево-дренажной канализации в одну из госпрограмм. Об этом стало известно во время визита в регион делегации из минстроя и ЖКХ под руководством главы ведомства Владимира Якушева.

Главной целью визита было оценить, как в регионе готовы к реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", а также федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". Поэтому программу визита начали с посещения важных для астраханцев объектов социальной инфраструктуры.

Прежде всего Сергей Морозов и Владимир Якушев побывали на Северных очистных сооружениях городской канализации в поселке Садовом Приволжского района. В конце прошлого года жители Приволжского района пожаловались главе области на то, что недостаточно очищенная здесь сточная вода негативно воздействует на окружающую среду.

С инициативой о реконструкции объекта врио губернатора вышел на федеральный уровень. И благодаря настойчивой позиции Сергея Морозова реконструкция северных очистных сооружений включена в федеральный проект "Оздоровление реки Волги". Уже объявлен конкурс на выбор подрядной организации, которая займется разработкой проектно-сметной документации "перезагрузки" этого важного объекта.

Еще одна проблема, о которой астраханцы рассказали министру - как раз та самая "ливневка". Существующие сети были построены еще в 70-х годах прошлого века, поэтому к сегодняшнему дню они сильно обветшали, и требуют ремонта. По словам Владимира Якушева, в рамках федерального нацпроекта такие мероприятия не предусмотрены, но этот вопрос в министерстве рассмотрели, чтобы на федеральном уровне помочь его разрешить.

Посетив еще несколько коммунальных объектов, министр провел совещание с представителями исполнительной власти региона. По словам Владимира Якушева, видно, что подготовка к реализации нацпроектов на территории Астраханской области идет активно.

Вместе с тем есть несколько проблемных вопросов, которые нужно решать в первую очередь. Один из них - переселение граждан из аварийного жилья. Если Астраханская область раньше срока успеет предоставить жилье всем гражданам, поставленным на учет до 1 января 2017 года, то сможет получить дополнительное финансирование, которое будет направлено на переселение жителей домов, поставленных на учет позже.

Еще одна актуальная для региона проблема - загрязнение Волги. Как заметил Владимир Якушева в ближайшие шесть лет сбросы в Волгу необходимо уменьшить в три раза, применяя при этом максимально эффективные и минимально затратные технологии. Министр сообщил журналистам, что финансирование этой программы необходимо передвинуть на 2020 год, чтобы качественно подготовить проектную документацию.

Кроме этого, на совещании обсуждалось участие региона в проекте по созданию комфортной городской среды. И по мнению министра, здесь главное - проведение консультаций с гражданами, которые сами должны определить, в каком месте и в каком виде будут приведены те или иные работы по благоустройству.

- Я удовлетворен готовностью астраханской команды, поэтому надеюсь, что мы четко и в срок реализуем намеченные планы, - резюмировал итоги визита Владимир Якушев.