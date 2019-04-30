В Астрахани реконструируют "ливневку" и очистные сооружения

Новости

Названы самые "джазовые" города России 17:02
В Астраханской области поймали самую большую воблу в России 16:57
В Кузбассе младенца выбросили в мусорный бак 16:49
Ярмольник выиграл суд против ФСО и заявил, что счастлив 16:30
Казанская студентка стала вице-мисс на конкурсе красоты в Индии 16:17
Аудио: серьезно пострадавшая в ДТП МакSим обратилась к поклонникам 16:10
Судебные приставы приостановили работу театра "У Никитских ворот" 15:52
Названа дата премьеры третьих "Фантастических тварей" 15:52
Россияне отложили все дела до окончания майских праздников 15:51
В Польше нашли 4500-летнюю могилу с магической лапой 15:35
Умер режиссер "Двойного форсажа" Джон Синглтон 15:30
В Гималаях найдены очередные "следы снежного человека" 15:30
На Урале назвали лучший юношеский музыкальный коллектив 15:27
В Новгородской области жильцов дома эвакуировали из-за угрозы взрыва 15:26
Медведев пообещал расследовать инцидент с некачественной нефтью в "Дружбе" 15:21
Медведев: Предложения РФ по газу применимы к новым властям Украины 15:20
В Саратове красной краской испачкали памятник Воинам-танкистам 15:16
Россия не будет ограничивать поставки молочной продукции из Беларуси 15:15
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота 15:14
В Крыму турист сорвался с 10-метровой скалы в долине Ада 15:00
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение 14:56
В Японии зацвели сакуры, посаженные при рождении императора Акихито 14:53
Премьер Беларуси призвал к повышению эффективности механизмов ЕАЭС 14:49
На Урале три десятка одиноких стариков стали жертвами мошенников 14:38
В Южной Корее открылся крупнейший круизный терминал 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 16:32
Проект: В регионах

В Астрахани реконструируют "ливневку" и очистные сооружения

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
Министерство строительства и ЖКХ России поддержало предложение врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова включить проект создания современной ливнево-дренажной канализации в одну из госпрограмм. Об этом стало известно во время визита в регион делегации из минстроя и ЖКХ под руководством главы ведомства Владимира Якушева.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Главной целью визита было оценить, как в регионе готовы к реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", а также федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". Поэтому программу визита начали с посещения важных для астраханцев объектов социальной инфраструктуры.

Прежде всего Сергей Морозов и Владимир Якушев побывали на Северных очистных сооружениях городской канализации в поселке Садовом Приволжского района. В конце прошлого года жители Приволжского района пожаловались главе области на то, что недостаточно очищенная здесь сточная вода негативно воздействует на окружающую среду.

С инициативой о реконструкции объекта врио губернатора вышел на федеральный уровень. И благодаря настойчивой позиции Сергея Морозова реконструкция северных очистных сооружений включена в федеральный проект "Оздоровление реки Волги". Уже объявлен конкурс на выбор подрядной организации, которая займется разработкой проектно-сметной документации "перезагрузки" этого важного объекта.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астрахани появится система городской навигации

Еще одна проблема, о которой астраханцы рассказали министру - как раз та самая "ливневка". Существующие сети были построены еще в 70-х годах прошлого века, поэтому к сегодняшнему дню они сильно обветшали, и требуют ремонта. По словам Владимира Якушева, в рамках федерального нацпроекта такие мероприятия не предусмотрены, но этот вопрос в министерстве рассмотрели, чтобы на федеральном уровне помочь его разрешить.

Посетив еще несколько коммунальных объектов, министр провел совещание с представителями исполнительной власти региона. По словам Владимира Якушева, видно, что подготовка к реализации нацпроектов на территории Астраханской области идет активно.

Вместе с тем есть несколько проблемных вопросов, которые нужно решать в первую очередь. Один из них - переселение граждан из аварийного жилья. Если Астраханская область раньше срока успеет предоставить жилье всем гражданам, поставленным на учет до 1 января 2017 года, то сможет получить дополнительное финансирование, которое будет направлено на переселение жителей домов, поставленных на учет позже.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астрахани построят школу на тысячу мест

Еще одна актуальная для региона проблема - загрязнение Волги. Как заметил Владимир Якушева в ближайшие шесть лет сбросы в Волгу необходимо уменьшить в три раза, применяя при этом максимально эффективные и минимально затратные технологии. Министр сообщил журналистам, что финансирование этой программы необходимо передвинуть на 2020 год, чтобы качественно подготовить проектную документацию.

Кроме этого, на совещании обсуждалось участие региона в проекте по созданию комфортной городской среды. И по мнению министра, здесь главное - проведение консультаций с гражданами, которые сами должны определить, в каком месте и в каком виде будут приведены те или иные работы по благоустройству.

- Я удовлетворен готовностью астраханской команды, поэтому надеюсь, что мы четко и в срок реализуем намеченные планы, - резюмировал итоги визита Владимир Якушев.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Синдзо Абэ объявил об отречении от престола императора Акихито