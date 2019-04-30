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30.04.2019 16:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Астраханской области поймали самую большую воблу в России

Текст: Николай Грищенко
Фото: Каспийский НИИ рыбного хозяйства Фото: Каспийский НИИ рыбного хозяйства
Фото: Каспийский НИИ рыбного хозяйства

В Астраханской области во время мониторинга водных биоресурсов поймана самая большая вобла в России. Ее длина составила свыше 35 сантиметров, а вес - 1,055 килограмма.

Фото: https://www.facebook.com/svetlana.sokolova.560/posts/2638477212860241
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Как сообщили "РГ" в Каспийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства, рекордсменка попалась в закидной невод 25 апреля на тоне "10-я Огневка" главного банка Волги. Удачливыми рыбаками оказались рабочие, которыми руководил бригадир Ильдар Аросланов из колхоза имени Ленина. Длина воблы оказалась 35,6 сантиметров, а с учетом хвостового плавника - 40,4 сантиметра. Ранее самой крупной в России считалась вобла длиной 32 сантиметра и весом в один килограмм. Отметим, что размер обычных рыб этого семейства карповых достигает 17-26 сантиметров.

Научным сотрудником КаспНИРХа Владимиром Чаплыгиным были отобраны несколько чешуек воблы. По ним в лаборатории полупроходных и речных рыб будет установлен ее возраст. Сразу после проведения измерений рекордсменку выпустили обратно в реку.

"Перед выпуском в реку, согласно рыбацкой традиции, рекордный экземпляр был поцелован, и к нему была обращена просьба поимки "большой" рыбы", - подчеркнули в институте.

Справка "РГ"

Северокаспийская вобла в качестве подвида плотвы была выделена российским академиком Львом Бергом в 1912 году. В настоящее время промысловые запасы воблы невелики и продолжают снижаться. Начиная с 2000 года, они сократились в два раза: с 54 тысяч тонн до 27 тысяч тонн. Для сравнения в 1936 года улов воблы составлял 127 тысяч тонн. По мнению ученых, причинами сокращения воблы являются систематическое несоблюдение оптимальных рыбохозяйственных попусков воды в дельте Волги во время весеннего нереста и браконьерский промысел.

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