Центральная городская больница Ростова может быть передана в частные руки. Предложение в администрацию Ростова-на-Дону поступило от частного инвестора в конце марта.

Ростовская городская больница скорой медицинской помощи №1 существует с 1922 года. Она изначально формировалась как многопрофильная, в ее составе было шесть отделений. Сегодня их уже 17, а также поликлиники и травмпункт. Комплекс зданий больницы является памятником конструктивизма и находится под охраной государства. О необходимости реконструкции старой больницы говорила еще в 2015 году начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. Был выполнен проект, включающий строительство совмещенного корпуса хирургического и терапевтического отделения. И уже тогда рассматривали вариант его реализации на основании концессионного соглашения.

Этот объект здравоохранения представляет большую социальную значимость. Он принадлежит государству и не может быть приватизирован. Тем не менее государство с целью привлечения денежных средств для строительства, ремонта или реконструкции может заключить договор с частными партнерами - концессию. Напомним, в конце января прошлого года вышло постановление администрации Ростова №81 "Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году". В перечне - три лечебных корпуса ЦГБ. Их суммарная площадь - 11,7 тысячи квадратных метров. Как сообщила начальник управления по информационному сопровождению администрации Ростова Мария Давыдова, инициатором подготовки концессионных соглашений выступило управление здравоохранения.

Компания, которая готова привести больницу в порядок на условиях концессии, занимается поставкой медпрепаратов и экспертной деятельностью. На арендованных сроком на 29 лет площадях концессионер обещает за три-четыре года возвести новый хирургический корпус на 700 коек с 20 операционными, а также провести реконструкцию других корпусов больницы.

Закономерный вопрос многих горожан: почему город сам не берется за реконструкцию важного социального объекта? По словам замглавы администрации Ростова по экономике Светланы Камбуловой, у города нет нужной суммы на новый корпус. Инвестор же готов вложить в ЦГБ восемь миллиардов рублей.

По словам министра здравоохранения региона Татьяны Быковской, передача в концессию позволит гораздо быстрее реконструировать лечебное учреждение, а также осуществлять поэтапное финансирование проекта с отсрочкой платежа.

Ростовчане же боятся, что получить медицинскую помощь в лечебно-профилактическом центре можно будет только за деньги. В соцсетях идет бурное обсуждение последствий такой передачи. В ответ на эти опасения министр заверяет, что больничный комплекс останется собственностью муниципального образования: и земля, и все старые и новые корпуса с оборудованием будут принадлежать городу. Инвестор арендует больничный комплекс, гарантированно оказывая при этом тот же объем медицинской помощи в рамках ОМС, что осуществляет больница сейчас. Это является одним из обязательных условий любого концессионного соглашения. Поэтому жители по-прежнему будут получать медицинскую помощь бесплатно. Для населения не изменится ничего, кроме условий, в которых эта помощь будет оказываться.

В настоящее время в тарифе обязательного медицинского страхования прибыль не заложена, поэтому инвестор будет зарабатывать деньги, оказывая дополнительные платные медицинские услуги, не входящие в территориальную программу государственных гарантий оказания медицинской помощи.

- Сама по себе инициатива очень интересная, потому что законодательство дает нам право привлекать бизнес к крупным проектам социальной сферы. Не на все из них есть средства в бюджете, - говорит Татьяна Быковская.

Проект соглашения пока находится в стадии проработки, так же как и детальный механизм концессии. На сегодняшний день перечень поправок к проекту занимает около 20 листов. "Мы должны учесть все нюансы: что получит город, какие будут гарантии для горожан, увидеть четкую финансово-экономическую модель, которая будет обосновывать как затраты самого инвестора и его расчеты по получению прибыли, так и плату по соглашению со стороны города", - сказала Камбулова на профильном заседании думы.

На переговоры с концессионером отведено два месяца. Если за это время появятся другие претенденты, мэрия объявит конкурс по выбору концессионера. Окончательное решение городские власти планируют принять до конца года. В случае достижения компромисса проект передачи ЦГБ в концессию будет выложен на 45 дней в открытый доступ.

Когда верстался номер, стало известно, что по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева вопрос о передаче всего комплекса ЦГБ пока отложен. И сначала инвестор должен будет достроить корпуса больницы, оснастить ее новым оборудованием, а тогда будем решаться вопрос о передаче всего имущества ЦГБ в концессию.

Мнения "за"

Владимир Будянский, медицинский директор столичной медкомпании:

- Передавать имущество лечебных учреждений в концессию позволяет закон "О концессионных соглашениях". Примеры частного управления государственным здравоохранением в России уже есть. И врачам, и пациентам хуже точно не будет, а подобного рода действия должны привести к пересмотру действующих тарифов ОМС и объемов помощи, покрываемых этими тарифами. Самое критичное положение сейчас именно у медиков. Большой бизнес заинтересован в медицинском рынке. А значит, и платить врачам концессионеры будут большую зарплату, чем государство.

Алексей Кузнецов, руководитель ростовского медцентра:

- Отношусь к идее концессии позитивно. Успешные примеры такого сотрудничества есть в Москве, и вкладывают там не восемь миллиардов, а более ста. Как показывает практика, управление частной компании гораздо эффективнее муниципальной. Средства инвестор будет получать также из системы ОМС, то есть люди не пострадают, платить они не будут, зато получат более качественные услуги в рамках государственных гарантий. Так что, если кто-то возьмется за такой проект, готов ему аплодировать.

Мнения "против"

Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, эксперт РАН, член экспертного совета при правительстве РФ:

- Конституция гласит, что бесплатная медпомощь оказывается только в муниципальных и государственных медучреждениях, никакого государственно-частного партнерства там нет. Людей же просто лишают конституционного права на бесплатную медпомощь. Опыт показывает, что именно это и происходит в других городах, где больницы были отданы в концессию.

Александр Петров, член комитета Госдумы по охране здоровья:

- Незнание или неправильная трактовка законов, регулирующих сферу ГЧП, приводит иногда к фатальным ошибкам. Когда в Москве передавали в концессию больницу №63, государство выполнило свою часть договоренностей. Частный партнер пообещал, что будет инвестировать и лечить людей по тарифам ОМС, но потом решил устроить "просто бизнес". Что делать государству? Захватывать здание штурмом? А бизнесмен может заявить, что тарифы оказались невыгодными, или просто сошлется на кризис. Конечно, этот контракт будет когда-то разорван, но такой вопиющий пример заставляет многих задуматься, а надо ли отдавать государственное имущество в частные руки.