В Ростове на авиамоторном заводе сняли кино

В ангаре ростовского авиаремонтного завода № 412 (РГЗА) завершились съемки одного из эпизодов многосерийного художественного фильма под рабочим названием "Под прикрытием". Картина в постановке режиссера Сергея Ткача снимается по заказу одного из федеральных каналов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отметим, что в съемочную площадку территория завода превратилась уже не в первый раз. До этого завод предоставлял свои помещения для съемок кинокартины Валерия Тодоровского "Одесса" и фильма "Соседи-2" режиссера-постановщика Владимира Виноградова.

Примечательно, что сегодня завод по ремонту самолетов не выполняет свое непосредственное предназначение, хоть авиаремонт и явялется востребованным направлением. Его ангары, увы, пустуют. Как объяснил директор РГЗА Андрей Крицкий, предприятие завершило свою деятельность по ремонту самолетов из-за закрытия взлетно-посадочной полосы.

- Поэтому мы охотно откликаемся на запросы съемочных групп, а также предоставляем в аренду свои многочисленные помещения в качестве локаций для съемок. Сотрудничать с кинематографистами интересно, - подчеркнул руководитель предприятия.

Ростовский завод гражданской авиации №412 был создан в 1955 году. С этого времени на предприятии постоянно велось промышленное строительство. К 2000 году его производственная площадь составляла 77,2 тысяч квадратных метров.

В последние годы предприятие успешно выполняло работы по ремонту самолетов АН-26, ТУ-134 по государственным контрактам. Но в связи с закрытием в 2018 году аэродрома гражданской авиации "Ростов-на-Дону" и невозможностью использования взлетно-посадочной полосы самолетное направление здесь было остановлено.